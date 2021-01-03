3 января в Томской области общее число заболевших составило 24 922 человека. За сутки было выявлено 159 новых случаев заражения COVID-19.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 176 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 20 662, число умерших не изменилось и составляет 218.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 46,5% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,92.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 482,2.