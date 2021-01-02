2 января в Томской области общее число заболевших составило 24 763 человека. За сутки было выявлено 163 новых случаев заражения COVID-19.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 187 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 20 486, число умерших не изменилось и составляет 218.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 46,7% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 0,95.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 489,9.С сегодняшнего дня в регионе начался второй этап вакцинации от COVID-19. Прививки ставят сотрудники медицинских организаций, которые поставили первую вакцину Гам-КОВИД-Вак в начале декабря. Завершающий этап вакцинации проходят медицинские сотрудники медсанчасти №2, поликлиники №8, поликлиники ТНЦ СО РАН и межвузовской поликлиники.- Между введением первого и второго компонента вакцины промежуток должен составлять 21 день. Отличие компонентов состоит во входящих в их состав активных веществах. Вторая прививка необходима для усиления иммунного ответа, – отметила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.На сегодняшний день в Томской области прививку от коронавируса поставили 1 262 человека, в числе которых медицинские работники, воспитатели и педагоги, сотрудники университетов, жители Александровского района и Стрежевого.