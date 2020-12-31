31 декабря в Томской области общее число заболевших составило 24 418 человек. За сутки был выявлен 181 новых случаев заражения COVID-19.Из нововыявленных заболевших за последние сутки у 69 - признаки ОРВИ, у 15 пневмония, у 97 инфекция протекает бессимптомно.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 217 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 20 102, число умерших 218.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 41,9% мест. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,99.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 490,2.Медикам пришли на помощь обучающиеся 3-4 курсов из Томского базового медколледжа и его филиала в Колпашеве. В ноябре и декабре более 350 человек проходили практику в медицинских учреждениях: работали в колл-центрах и архивах, сообщали пациентам результаты анализов, консультировали о мерах профилактики вирусных инфекций, а также доставляли лекарства больным коронавирусом на дом, сообщила пресс-служба администрации региона.– За выполнение работы во время прохождения практики студенты медколледжа получили единовременные выплаты в размере 7 тысяч рублей каждому, – отметили в облздраве. Региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса направил из областного бюджета 2,4 млн рублей на эти цели.