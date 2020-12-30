30 декабря в Томской области общее число заболевших составило 24 237 человек. За сутки было выявлено 189 новых случаев заражения COVID-19.Из нововыявленных заболевших за последние сутки у 68 - признаки ОРВИ, у 21 пневмония, у 100 инфекция протекает бессимптомно.Контрольные ПЦР-тесты за минувшие сутки подтвердили выздоровление 215 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 19 885, число умерших 215.В обсерваторе под Томском на карантине находится 3 человека.В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 40,9% мест. Коэффициент распространения инфекции снизился до 0,99.Напомним, данный показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим, по решению губернатора, продлен до 31 января. Третьим ключевым фактором является охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 492.Завтра праздник. Главный санитарный врач А. Попова подписала рекомендации, касающиеся того, как россияне должны его отмечать. «На фоне сезонного подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ, пик которого по многолетним наблюдениям наступает в январе-феврале, в условиях распространения CОVID-19, необходимо проведение дополнительных противоэпидемических мер в период новогодних праздников с целью уменьшения контактов между людьми и снижения рисков осложнения эпидемической ситуации», - говорится в документе.Роспотребнадзор рекомендует проводить праздничные мероприятия на открытом воздухе, при этом сократить количество участников мероприятий до 50 человек.Работа спортивных сооружений на открытых площадках (таких, как катки и горки) должна проводиться с учетом соблюдения дезинфекционного режима, социальной дистанции между людьми в пунктах проката и раздевалках. При туристических поездках организованных групп, помимо обязательного использования масок и дезинфицирующих средств, посещение объектов культуры допускается только в соответствии с составленным графиком. Это также необходимо для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию.При организации работы фудкортов в торговых центрах обязательны перерывы в работе каждые три часа для полной дезинфекции буфетов, столов, помещений для приема пищи. Санврачи рекомендуют ввести практику еженедельных генеральных уборок помещений.В гостиницах и санаторно-курортных учреждениях необходимо усилить контроль за масочным режимом вне комнат проживания и соблюдением социальной дистанции проживающих, в том числе при приеме пищи.Как обычно, Роспотребнадзор оставил право за регионами расширить или изменить перечень мер с учетом эпидемиологической ситуации.