2020-07-17T12:03:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 18 июля 2020 года: растет число заболевших северчан, поезд «Томич» вернулся в расписание

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 18 июля 2020 года
Алиса Селезнева
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Число заболевших COVID-19 томичей продолжает расти.Число заболевших COVID-19 томичей продолжает расти.Фото: из открытых источников
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На утро 18 июля в Томской области подтверждено 3314 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 52 были выявлены вчера. Стоит отметить, что это минимальный показатель за минувшую декаду.

Как рассказали в региональном оперштабе, среди заболевших за минувшие сутки у 28-ми человек наблюдаются признаки ОРВИ, у одного томича диагностирована пневмония, у 23 человек ( почти 50%) инфекция протекает без проявления симптомов.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 29 пациентов. Таким образом, число томичей, избавившихся от "короны" выросло до 1836. В обсерваторах под Томском на карантине остается 61 постоялец.

На утро 18 июля статистика такая. Фото: из открытых источников

На утро 18 июля статистика такая.Фото: из открытых источников

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 57,7 мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 258,9 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции понизился до 1,02 (вчера он был 1,13). Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.

В Северске почти 200 заболевших

По состоянию на вчерашний день на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 197 подтвержденных случаев COVID-19.

- Восемнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы, ещё девять проходят лечение в ЛПУ Томска, сообщила в пятницу пресс-служба администрации закрытого города. Из числа ранее заболевших сто человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 164 человека, контактировавших с зараженными.

Число заболевших северчан достигло 197 человек. Фото: из открытых источников

Число заболевших северчан достигло 197 человек.Фото: из открытых источников

«Томич» снова в пути

«Российские железные дороги» постепенно возвращают в расписание поезда, ранее отмененные из-за пандемии коронавируса. Так, с 24 июля возобновляется движение поезда «Томич» по маршруту Томск – Москва. Напомним, он был отменен отправлением из Томска с 16 апреля, из Москвы - с 18 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки и резкого снижения спроса на билеты. Согласно новому расписанию, поезд начнет курсировать из Томска с 24 июля по четным числам, из Москвы с 26 июля по четным числам.

Поезд "Томич" снова вернулся в расписание. Фото: из открытых источников

Поезд "Томич" снова вернулся в расписание.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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