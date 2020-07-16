2020-07-16T15:22:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 17 июля 2020 года: число заболевших в регионе приближается к 3300

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 17 июля 2020 года
Алиса Селезнева
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Число заболевших приближается к 3 300.Число заболевших приближается к 3 300.Фото: из открытых источников
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На утро 17 июля в Томской области зафиксировано 3 262 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них сразу 89 пополнили статистику вчера, это рекордный показатель с начала лета.

Большая часть заболевших – работники Мыльджинского газоконденсатного месторождения в Каргасокском районе, где был накануне выявлен крупный очаг коронавирусной инфекции.

Как рассказали в региональном оперштабе, среди нововыявленных заболевших у 19-ти диагностирована пневмония, у 22-х наблюдаются признаки ОРВИ, у 48-ми человек инфекция протекает бессимптомно.

На утро 17 июля статистика такая... Фото: из открытых источников

На утро 17 июля статистика такая...Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 35 пациентов. Таким образом, число томичей, избавившихся от "короны" выросло до 1807. В обсерваторах под Томском на карантине остаются 63 постояльца.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 56,1 мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 255,5 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции повысился до 1,13 (вчера он был 1,02). Напомним, режим повышенной готовности действует в Томской области до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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