Нефтянка дороже общепита: статистики подсчитали, сколько платят томичам в различных отраслях

Тема доходов, заработной платы и в целом благосостояния населения в последнее время обсуждается весьма активно. Не в последнюю очередь из-за пандемии коронавируса, нанесшей урон как экономике в целом, так и бюджету большинства рядовых россиян. А пока усилия аналитиков – экономистов, управленцев, финансистов – направлены на то, чтобы точнее спрогнозировать ситуацию «после коронавируса», вернемся на несколько месяцев назад. Тем более что Федеральная служба государственной статистики по Томской области представила данные по уровню зарплаты в 2019 году – довольно благополучном, как сейчас становится понятно.

Цифирки против человека

Заработная плата – один из основных источников дохода, именно она традиционно была и остается основным показателем уровня жизни человека. Последние три года, начиная с 2017-го, зарплата в Томской области росла как в номинальном, так и реальном выражении.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций за 2019 год составила 45 526 рублей, то есть по сравнению с 2018-м выросла в номинальном выражении на 8,7%. Реальная зарплата, рассчитанная с корректировкой на инфляцию, увеличилась на 3,4%.

Самый высокий уровень оплаты труда Томскстат традиционно фиксирует в секторе добычи и транспортировки углеводородов. Так, зарплата в добыче сырой нефти и природного газа в 2019 году составила 94 576 руб. (в 2,1 раза выше, чем в среднем по области); на трубопроводном транспорте – и вовсе 112 807 руб. (выше средней в 2,5 раза).

Самую высокую оплату труда статистика фиксирует на трубопроводном транспорте.Фото: из открытых источников

На 42,1% выше средней оплата труда в некоторых видах научной и технической деятельности, включая право, бухучет, архитектуру, научные исследования, технические испытания, ветеринарию и ряд других. Работа в области информации и связи, а также в финансах и страховании оплачивается на 34-35% выше. Несколько больше «среднеарифметической» зарплата в государственном управлении, на военной службе и в социальном обеспечении (на 13,5%).

«На круг» выходит, что большинство работников в Томской области (около 65%) получали заработную плату ниже средней по региону, в том числе до 30 тыс. руб. – примерно 12%, от 30 до 45 тыс. – 53% от общей численности.

Самый низкий уровень оплаты труда отмечен в сфере гостеприимства и общепита – 21 937 руб. (на 51,8% меньше, чем в среднем по региону) и торговле – 28 980 руб. (меньше на 36,3%). Заметим, что нынче из-за угрозы COVID-19 именно в этих отраслях введены жесткие запреты, ударившие по экономике предприятий.

Без общественного питания не проживешь, хотя сотрудникам здесь платят немногоФото: из открытых источников

Впрочем, констатирует статведомство, значительно ниже средней оставалась зарплата и в других сферах. Сюда относятся административная деятельность (на 33,1%); сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (на 28,9%); строительство (на 28,5%); управление недвижимым имуществом (на 27,1%); водоснабжение и водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (меньше на 24,8%).

Не достигает среднеобластной оплата труда в таких значимых видах деятельности как обрабатывающие производства (ниже на 4,9%), здравоохранение (на 9,4%) и образование (на 17,0%). По ним в номинальном выражении суммы составили, соответственно, 43 300 руб., 41 262 руб. и 37 793 руб. в месяц.

С небольшим допущением можно сказать, что половина работающего населения Томской области в 2019 году получала зарплату от 30 до 45 тыс. рублей. Мало это или много? Статистика не анализирует причин и не делает выводов, только фиксирует цифры.

А министерство обиделось...

Между тем совсем другие цифры демонстрирует опрос населения, проведенный уже в 2020-м по заказу компании «Росгосстрах Жизнь». В нем участвовали полторы тысячи россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось в конце февраля – начале марта, то есть до введения карантинных ограничений и режима самоизоляции, и в июне, после их ослабления. Это позволило выявить влияние пандемии и ограничительных мер на финансовое положение граждан.

Подчеркнем, что за основной показатель здесь принята не зарплата, а названный респондентом средний доход за месяц в расчете на одного члена семьи (без учета того, официальный он или нет).

Как выяснилось по итогам опроса, доля россиян с доходом ниже 15 тыс. руб. в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Более того, за время пандемии увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на ежемесячный доход менее 5 тыс. руб. Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый – о полной потере заработка.

Минэкономразвития отвергло выводы о резком падении доходов населения из-за пандемии.Фото: из открытых источников

Не удивительно, что Минэкономразвития РФ опровергло выводы о резком падении доходов населения, опубликованные в СМИ со ссылкой на исследование «Росгосстрах Жизни». Да и выборку сочло нерепрезентативной.

– В апреле средняя номинальная начисленная зарплата составила 49,3 тыс. руб. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в первом квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%, – официально сообщило министерство. – В апреле, в начале действия ограничительных мер, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учетом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года.

Согласно прогнозу экономического ведомства, по итогам 2020 года реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8%. Но вскоре начнут расти: на 2,8% в 2021 году, на 2% – в 2022-м, на 2,6% – в 2023 году, то есть так и не дотянут до прошлогодней планки.

Пока экономисты прогнозируют, большинство рядовых россиян вынуждено сокращать расходы.Фото: из открытых источников

Кстати, как следует из проекта основных характеристик бюджета Фонда социального страхования РФ (а его можно считать официальным источником), средняя зарплата в России к 2023 году вырастет на 10 тысяч и достигнет 57 675 руб. Можно прямо сейчас начинать отсчет...

Увы, прогнозируемые суммы недалеко ушли от нынешних. И даже не приближаются к средней заработной плате в самых высокооплачиваемых отраслях, что в Томской области, что по стране.