Кошельки худеют: в июне в Томской области заметно подорожали картошка, ОСАГО и свежие цветы

Инфляция в стране в июне 2020 года составила 0,2% против 0,3% месяцем ранее, а в годовом выражении ускорилась до 3,2%, следует из сообщения Росстата. Заметим, что Томская область по итогам прошлого месяца также показала цифры на уровне среднероссийских.

Овощи-фрукты нынче недешевы

По данным Томскстата, индекс потребительских цен в июне 2020 года по отношению к маю составил 100,2%, с начала года – 102,5%. За месяц инфляция практически не затронула цены на продовольственные товары: здесь индекс составил ровно 100%.

Тем не менее, серьезный рост цен наблюдался на некоторые овощи и фрукты. Так, подорожали картофель (на 28,5%), столовая свекла (на 15,6%), виноград (на 7,5%), морковь (на 6,6%) и апельсины (на 5,0%). Прибавили в цене также крупа гречневая-ядрица (на 5,6%) и печенье (на 5,1%).

В Томской области цены на картофель за месяц выросли почти на третьФото: из открытых источников

Одновременно подешевели лимоны, причем сразу на 41,0%; свежие помидоры и огурцы (соответственно на 33,3% и 17,2%); лук репчатый (на 27,0%); чеснок (на 15,6%); свежая белокочанная капуста (на 9,3%).

Цены на непродовольственные товары в июне текущего года увеличились в среднем на 0,3%. При этом заметно подорожали свежие цветы (на 12,3%), газовое моторное топливо (на 10,1%) и зубная паста (на 5,8%). Из популярных лекарств на 12,8% подешевел винпоцетин, на 5,6% – лоперамид.

Услуги в Томской области в июне стали дороже в среднем на 0,3%. В частности, годовая стоимость полиса ОСАГО выросла на 7,7%; прививка животного у ветеринара – на 3,9%.

Зато полет в салоне эконом-класса по маршруту Томск-Москва подешевел, правда, всего на 1,9%. Напомним, что в мае 2020-го по сравнению с апрелем стоимость авиабилета на этот рейс подскочила на 20,2%.

Ажиотажный спрос в прошлом

Что касается ситуации по России в целом, статистическое ведомство сообщает: в июне 2020 года по сравнению с маем индекс потребительских цен составил 100,2%, по сравнению с декабрем 2019 года – 102,6%. Кстати, ранее Минэкономразвития РФ прогнозировало июньскую инфляцию в стране на уровне 0,1-0,2%; годовая может составить 3-3,2%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%; в Санкт-Петербурге они не изменились. В девяти субъектах Федерации прирост потребительских цен достиг 0,5% и более. Наибольший показатель зафиксирован в Еврейской АО (0,8%), Кировской и Тверской областях (0,7%), что объясняется удорожанием продуктов питания на 1-1,8%.

Добавим, что инфляция на неделе с 30 июня по 6 июля ускорилась до 0,3% на фоне повышения тарифов ЖКХ, а всего с начала 2020-го потребительские цены выросли на 2,9%.

Неделей ранее была зафиксирована нулевая инфляция, уточняет агентство экономической информации «Прайм». В целом показатель держался в диапазоне 0-0,1% чуть более двух месяцев. Выше (на уровне 0,2%) инфляция в последний раз была на неделе с 14 по 20 апреля, а 0,3% она достигала с 31 марта по 6 апреля 2020 года. Правда, тогда основной причиной ускорения было подорожание продуктов из-за ажиотажа на фоне пандемии коронавируса.

Эксперты осторожны в прогнозах

Как отмечает Росстат, традиционно с начала июля в стране выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе на электроэнергию (4,0%), водоотведение (3,5%), сжиженный газ (3,0%), холодное водоснабжение (2,9%), отопление (2,8%), горячее водоснабжение (2,4%). В среднем на 0,4% увеличилась квартплата в домах государственного и муниципального жилфонда. Подчеркнем, эти цифры могут заметно отличаться в разных регионах.

Цены на бензин в июне выросли на 0,8% после нулевого изменения в мае и снижения на 0,2% в апреле; с начала года рост составил 1%. Газовое моторное топливо из непродовольственных товаров подорожало наиболее значительно – на 19,0%.

Газомоторное топливо подорожало больше других непродовольственных товаров.Фото: из открытых источников

Продовольственная инфляция в июне в месячном выражении составила 0,2%, как и в мае; в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 3,9% (с 3,3% в мае). Продукты питания в июне по сравнению с декабрем 2019-го стали дороже на 4,3%. При этом непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,3% (в годовом выражении – на 3%, к декабрю – на 1,8%).

Несмотря на очевидный прирост, по прошествии полугода ожидания аналитиков относительно темпов инфляции в РФ продолжают улучшаться. Если в конце марта - середине апреля эксперты ожидали, что инфляция по итогам 2020 года может превысить уровень в 4%, то сейчас большинство, напротив, склоняется к мнению, что она опустится ниже этой цифры. Так называемый консенсус-прогноз на III квартал составляет 3,2%.

…А для рядового покупателя все эти цифры означают, попросту, что его кошелек не будет худеть слишком стремительно