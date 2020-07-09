2020-07-09T06:03:35+03:00
Общество

«Не думай о секундах свысока…»: с начала года в Томской области заметно подорожала мобильная связь

Аналитики прогнозируют дальнейший рост тарифов у всех основных операторов
Алиса Селезнева
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Рост тарифов произошел у всех основных мобильных операторов.Рост тарифов произошел у всех основных мобильных операторов.Фото: из открытых источников
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Сотовая связь и Интернет давно уже стали одними из самых важных и незаменимых удобств в нашей жизни. В период пандемии, с учетом режима самоизоляции и работы многих россиян на удаленке, значимость постоянного нахождения «в сети» еще больше возросла. Вместе с тем поднялись и цены на данные услуги.

- В первом полугодии текущего года минимальные пакетные тарифы в России подорожали на 8%, связь стала менее доступной, - к таким выводам пришли аналитики агентства Content Review, по результатам исследования тарифных планов основных мобильных операторов.

Во всех регионах России ими были изучены тарифы от «большой четверки» : МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2. В Республике Крым в исследование также вошли Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл».

- В среднем по стране, минимальный пакетный тариф на мобильную связь по сравнению с декабрём 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Наибольший вклад в рост тарифов сделал оператор Tele2, в среднем в первом полугодии 2020 года по России его минимальные тарифы увеличились на 13%. Остальные операторы также проводили неоднократную корректировку тарифов в данном периоде времени, - прокомментировал Сергей Половников, руководитель Content Review.

В зоне доступа - по цене

На основе полученных данных аналитиками был также составлен индекс доступности связи в различных субъектах страны. Он представляет собой отношение среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения (по данным РосСтата РФ за последние шесть месяцев). Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.

Томская область заняла в рейтинге 18-е место, войдя в Топ- 20 регионов с самой доступной для населения мобильной связью. Наши ближайшие соседи: Кузбасс и Новосибирская область находятся на 27-ом и 39-ом местах соответственно. В пятерку лидеров по ценовой доступности вошли Ямало-Ненецкий АО, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО, Ярославская и Магаданские области. Москва на шестом месте. Самая дорогая связь на территории Росси (на фоне средних зарплат местных жителей) в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии и Калмыкии.

Мобильная связь в Томской области доступнее, чем во многих других регионах России. Фото: из открытых источников

Мобильная связь в Томской области доступнее, чем во многих других регионах России.Фото: из открытых источников

Готовим денежки

Как отмечают аналитики, рост номинальной заработной платы на 5,6% ( в среднем, по России) фактически компенсировал увеличение тарифов на связь в первом полугодии 2020 года. Однако данный эффект был достигнут принудительным сохранением заработной платы на время введения режима самоизоляции и во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации размера номинальных доходов населения и дальнейшего повышения стоимости услуг мобильной связи.

- Кроме того, прямые и косвенные потери операторов от пандемии составили 30 миллиардов рублей и этот ущерб они должны как-то компенсировать: либо за счёт повышения тарифов, либо за счёт подключения абонентами большего количества услуг. Мы прогнозируем повышение минимальных пакетных тарифов на связь во втором полугодии 2020 года в среднем на 14%. Это в том случае, если не будет еще одной волны коронавирусной пандемии, - резюмируют представители агенства Content Review.

Так что, готовимся платить за разговоры и пользование Интернетом еще больше….

Как бы ни росла стоимость услуг мобильной связи, абоненты все равно будут ею пользоваться. Фото: из открытых источников

Как бы ни росла стоимость услуг мобильной связи, абоненты все равно будут ею пользоваться.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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