Коронавирус в Томске, последние новости на 9 июля 2020 года: 1,5 тыс. жителей региона уже выздоровели, дезинфекция маршруток на контроле

На утро 9 июля в Томской области подтверждено 2717 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 56 пополнили статистику вчера.

- Из вновь заболевших у 23-ти инфекция протекает бессимптомно, у 16-ти имеются признаки ОРВИ, у 17-ти диагностирована пневмония, они госпитализированы в стационары, - уточнил региональный оперштаб. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 55 человек. Таким образом, количество томичей, победивших "корону", достигло 1512.

На утро четверга главные цифры такие.Фото: из открытых источников

В обсерваторах под Томском на двухнедельном карантине находятся 45 жителей региона, вернувшихся из-за рубежа. Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 55,3 % мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 258,5 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции незначительно снзился, но по-прежнему превышает единицу, необходимую для начала снятия ограничений. На 8 июля он равен 1,05 ( вчера был 1,11).

В Северске больше 150 заболевших

Межрегиональное управление N81 ФМБА России опубликовало очередную сводку по ситуации с коронавирусом на территории Северска.

- В ЗАТО Северск зарегистрирован 151 подтвержденный случай COVID-19. Девятнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение СибФНКЦ ФМБА России, ещё четверо проходят лечение в стационарах Томска, остальные получают лечение амбулаторно. - говорится в сообщении. Напомним, на 2 июля в закрытом городе насчитывалось 137 случаев заражения коронавирусом. Из числа ранее заболевших уже выздоровели 60 северчан. Под медицинским наблюдением находятся 250 человек, контактировавших с COVID- носителями.

Закрытй город открыт для пандемии.Фото: из открытых источников

Дезинфекция маршруток под контролем

Для предупреждения распространения COVID-19 в Томске ежедневно проводится дезинфекция общественного транспорта. В июле на маршрутных линиях его работает 415 единиц: 65 трамваев и троллейбусов и около 350 автобусов.

- Дезинфицирующими средствами перед выходом на маршрут должны быть обработаны кабины, водители и кондукторы на конечных остановках обязаны провести допобработку салона: поручней, пассажирских сидений, окон, -сообщили в мэрии. Сотрудники Центра организации и контроля пассажироперевозок ежедневно проводят проверки на предмет исполнения предписаний. Вчера ими было проверено 44 единицы общественного транспорта; по результатам проверки сделано 5 замечаний по санитарному состоянию маршрутных автобусов, трое водителей получили замечания из-за нарушения масочного режима.