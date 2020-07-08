Праздник новый, ценности вечные: 8 июля - День семьи, любви и верности

В среду, 8 июля, томичи, как и все россияне, отмечают День семьи, любви и верности. Государственным праздником он стал совсем недавно, в 2008 году, однако его истоки уходят на столетия назад.

Начиная с 13-го века, в городе Муроме Владимирской области местные жители чтили память княжеской четы Петра и Февронии, как покровителей супружества. Согласно народным преданиям и некоторым церковным текстам, супруги были эталоном нравственных добродетелей, трепетно заботились друг о друге и о своих поданных, и даже умерли в один день – 8 июля (по старому стилю 25 июня) 1228 года.

Хотя их тела сразу после смерти находились в разных монастырях, на следующий день они непостижимым образом оказались в одном гробу. Местные верующие сочли это чудом, и могила четы, а затем и храм, где стали храниться мощи, превратились в место паломничеств. Считалось, что молитва Петру и Февронии, помогает обрести достойных супругов на всю жизнь, преодолеть ссоры и бездетность.

В 2006 году жители Мурома собрали несколько тысяч подписей под обращением к руководству страны, в котором призывали объявить 8 июля всероссийским праздником семейных ценностей. В 2008 году это произошло.

С тех пор 8 июля и накануне во многих городах страны, в том числе и в Томске, проводятся тематические торжества. В этом году их по понятным причинам не будет.

В 2019 году на празднике в честь Дня семьи, томичи смогли поклониться иконе святых Петра и Февронии. фото:pravoslavie.tomsk.ruФото: из открытых источников

Без свидетелей и банкета

За минувшие двенадцать лет 8 июля стало популярной датой для заключения браков. В 2020 году в Томской области в День семьи, любви и верности, выпавший на среду, станут супругами всего 25 пар. 20 из них являются жителями столицы региона.

Из-за пандемии коронавируса новобрачным придется расписываться в масках, а гостями церемонии смогут стать не больше 10 родных и знакомых. Впрочем, женихам и невестам, чьи даты бракосочетания были назначены на апрель- май повезло и того меньше: на роспись они могли прийти только вдвоем.

Из-за «коронавирусной» изменений в режиме работе ЗАГСов, а также закрытия сферы общепита, пятая часть молодоженов, планировавших свадьбы на апрель и май, перенесли регистрацию брака на более поздний срок. Для этого достаточно было отправить письменное обращение на электронную почту ЗАГСа.

Свадебные банкеты в ресторанах Томской области пока под запретом.Фото: из открытых источников

- Наша регистрация была назначена на 16 мая, дату мы выбрали еще зимой, при подаче заявления, когда ничего не предвещало пандемию. Купили свадебные платье и костюм для жениха, внесли предоплату за банкет, нашли тамаду. В апреле уже стало ясно, что коронавирус пришел надолго, отпраздновать свадьбу, как запланировано не получится, но мы все-таки решили регистрацию не переносить,– говорит молодая томичка Мария Агаркова. В день регистрации они с женихом Даниилом были в ЗАГСе единственной парой. – Мы отдали паспорта девушке- сотруднице, подождали в коридоре, нам вынесли документы и на этом все. Свадебные наряды надевать мы не стали, фотосессий не проводили, но кольцами обменялись. Конечно, из-за всего этого, отсутствия в этот день свадьбы и поздравлений от родных, ощущение, что мы теперь муж и жена не такое полное и яркое. Поэтому мы планируем провести свадьбу осенью, надеемся, тогда уже откроются рестораны и банкетные залы. С другой стороны, теперь мы с мужем точно не забудем в каком году поженились – в том самом «коронавирусном» 2020-ом, - признается девушка.

Из-за пандемии молодоженам приходится регистрировать браки без гостей и торжественных церемоний.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Свадеб больше, чем разводов

В преддверии Дня семьи, любви и верности, Томскстат поделился любопытными цифрами о браках и разводах в нашей области.

Согласно его данным, в 2019 году в Томской области зарегистрировала брак 7001 пара. Наибольшее число среди молодоженов составили люди в возрасте 25-34 лет – из них 2918 женщин (41.7%) и 3366 мужчин (48.1%). Но желание стать супругами свойственно не только молодежи: в прошлом году узами Гименея связали себя 140 женщин и 229 мужчин в возрасте старше 60 лет. Это соответственно, на 29.6% и 32.4% больше, чем в 2018 году.

За 2019 год в области был зарегистрирован 4831 развод, то есть на каждую тысячу вновь образованных семей пришлось 690 распавшихся. Такое соотношение остается стабильным на протяжении последних лет. Эксперты говорят о том, что уже в обозримом будущем, число свадеб и разводов сравняется, особенно в крупных городах. Но в Томской области пока перевес на стороне тех, кто стремится сохранить брак.

Основная функция семьи в сознания большинства из нас – это рождение и воспитание детей. По данным Томсктата, в 2019 году на свет в регионе появилось 10704 младенца. Наибольшее количество малышей родилось у мам в возрасте 30-34 лет – 3388 детей, или 31.7% от общего числа родившихся. Первенцами в своих семьях стали 37.6% детей, вторыми – 37.2%, третьими – 17.2%, четвертыми и более – 8.0%. На свет в Томской области появились 163 двойни и 2 тройни. Как отмечают сотрудники статистики, в регионе снижается число внебрачных детей: в прошлом году их родилось 2648 (24.7% от общего количества младенцев), что на 4% меньше по сравнению с 2018 годом.

За первое полугодие нынешнего года в Томской области родились 4465 малышей: 2123 девочки и 2342 мальчика.

В прошлом году в томских семьях родилось свыше 10 тысяч малышей. фото: pravoslavie.tomsk.ruФото: из открытых источников

Любовь как воздух

В честь праздника 65 супружеских жителей Томской области, проживших в счастливом браке свыше четверти века, будут удостоены государственных медалей «За любовь и верность». Девять награжденных пар делят на двоих горести и радости свыше шести десятилетий!

В чем секрет столь длительного семейного стажа?

Мы спросили одну из знакомых пар, отметившую в прошлом году золотую свадьбу.

- Конечно, это терпение, умение прощать и самому просить прощения за свои ошибки, общие цели и дела, такие как воспитание детей, желание порадовать свою «вторую половину». А вообще, очень сложно выразить словами, что такое любовь. Она просто есть, как воздух. Ты о ней не думаешь каждый день, особенно не замечаешь, и только, когда человека по какой-то причине нет рядом, вдруг понимаешь, что все вокруг стало другим: радости меньше, дела как-то не спорятся, не хватает этого самого «воздуха», - поделились жители Томска Александр и Валентина Гуляевы.