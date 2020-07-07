Коронавирус в Томске, последние новости на 8 июля 2020 года: число заболевших приближается к 2,7 тыс., соцработникам продлили «ковидные» доплаты

На утро 8 июля в Томской области подтвержден 2661 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 53 выявлены вчера.

- Из вновь заболевших у 29-ти инфекция протекает бессимптомно, у 14-ти имеются признаки ОРВИ, у 12-ти диагностирована пневмония, они госпитализированы в стационары, - уточнил региональный оперштаб. Вчера его представители сообщили о смерти еще одного COVID- пациента. Он стал 21-ой жертвой пандемии в нашем регионе.

- Умерший входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. В анамнезе пациента - сердечно-сосудистая недостаточность, инфаркт, ишемическая болезнь сердца. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелой формой пневмонии, - рассказали нам в оперштабе.

На утро 8 июля последние данные такие.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 54 человек. Таким образом, количество томичей, победивших "корону", достигло 1457.

В обсерваторах под Томском на двухнедельном карантине находятся 43 жителя региона, вернувшихся из-за рубежа. Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 54,4 % мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 259,5 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции вновь превышает единицу, необходимую для начала снятия ограничений. На 8 июля он равен 1,11.

Доплаты соцработникам

Премьер –министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении еще 3,6 млрд рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений , которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Томская область получит из этой суммы 40, 5 млн рублей. Напомним, ранее Томской области на эти цели было выделено более 33,7 миллиона рублей. Выплаты рассчитывались на период с 15 апреля по 15 июля. Теперь срок действия доплат продлен с 15 июля до 15 сентября.

Размер ежемесячных выплат составляет от 10 до 60 тысяч рублей, в зависимости от должности и квалификации сотрудника, уровня угрозы для его жизни и здоровья при исполнении обязанностей.