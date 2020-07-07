В середнячках: Томская область заняла 49-е место в рейтинге субъектов РФ по доходам населения

РИА Новости опубликовало рейтинг субъектов Российской Федерации по доходам населения в 2019 году. Согласно исследованию, по сравнению с 2018-м доля граждан, живущих за чертой бедности, в целом снизилась. Тем не менее, по стране их насчитывалось более 12%, а в некоторых регионах эта цифра превысила 30% жителей.

В лидерах – Крайний Север

За основной показатель эксперты взяли отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором 50% населения имеет доходы выше него, а другие 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом субъекте в 2019 году.

Учитывалась также доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума). Медианные доходы рассчитывались на основе данных Росстата.

Таким образом, по результатам исследования среднероссийский показатель составил 1,65. У 65 регионов значения получились меньше среднероссийского уровня, у 20 – выше. Томская область вошла в первую группу: здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 1,46. Доля населения за чертой бедности в 2019 году составляла 14,8%, за чертой крайней бедности – 1,8%.

Для сравнения, в Кемеровской области ключевой показатель составил 1,44; в Новосибирской области – 1,57. При этом в ближайших регионах СФО уровень бедности колеблется близко к томским цифрам. Между тем в Омской области за чертой бедности находились в прошлом году 13,9% населения, в Иркутской – 18,1%, в Алтайском крае – 17,6%, в Красноярском крае – 17,5%. В Республике Алтай бедными можно считать практически четверть жителей – 24,2%.

В 2020 году из-за пандемии материальное состояние россиян вряд ли улучшится.Фото: из открытых источников

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. На третьей строчке рейтинга с отрывом в 20% находится Москва. С ощутимым отставанием от тройки лидеров четвертую и пятую позицию рейтинга занимают Чукотка (2,27) и Магаданская область (2,26).

Помимо этих регионов в первую десятку также входят Сахалин (с показателем 2,22), Ханты-Мансийский АО (2,17), Московская область (2,08), Санкт-Петербург (2,05) и Татарстан (1,97). Для сравнения, у 20-го региона в рейтинге (Курская область) соотношение медианных доходов и фиксированного набора находится на уровне 1,65; у 50-го (Вологодская область) – 1,45.

У регионов из нижней части рейтинга показатели находятся на относительно низком уровне. Так, у Республики Тыва, которая занимает 85-е место, он составляет лишь 0,97; немногим лучше дело обстоит в Калмыкии и Республике Алтай.

Богач, бедняк…

Согласно результатам исследования, в 17 субъектах Федерации доля бедного населения – с доходами ниже прожиточного минимума – составляет менее 10%. По данным РИА Новости, годом ранее таких регионов было 15.

Эксперты выделяют ряд территорий, где уровень бедности весьма низок, несмотря на то, что средние доходы не слишком велики. Скорее всего, в этих регионах достаточно развитая социальная политика, выравнивающая материальное состояние жителей.

В частности, Татарстан отличается тем, что по доходам занимает 10-е место, а по доле бедных показывает 4-й результат. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Белгородской, Ленинградской областях и еще ряде регионов. Можно сказать, что там распределение доходов относительно равномерное, что благоприятно сказывается на показателе бедности.

Есть и обратные примеры, когда в регионе высокие медианные доходы, но все равно достаточно заметный уровень бедности. Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по ключевому показателю, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным. Но при этом доля бедных в республике одна из самых высоких в России – 17,9%.

Добавим, что в двух регионах доля бедных превышает 30%, а уровень бедности в 15% и выше демонстрируют 29 регионов. При этом наивысший уровень бедности отмечен в Тыве – 34,6%, что почти в три раза больше среднероссийского уровня.

По всей России почти два процента населения живут за чертой крайней бедностиФото: из открытых источников

Как отмечают эксперты, проблема доходов населения, с одной стороны, неразрывно связана с ростом экономики, а с другой, с социальной политикой. На фоне кризиса и, соответственно, заметного ухудшения деловой активности ждать быстрых решений не стоит.

По мнению специалистов РИА Рейтинг, уровень доходов россиян может снова показать рост в 2021-м, но сократить уровень бедности ниже рекордного низкого уровня 2012 года, скорее всего, в краткосрочной перспективе не удастся.

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