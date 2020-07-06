Коронавирус в Томске, последние новости на 7 июля 2020 года: в ФК «Томь» заразились три игрока, прокуратура завершила проверку в пансионате «Южный»

На утро 7 июля в Томской области насчитывается 2608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 51 из них был выявлен вчера.

- Из вновь заболевших у 19-ти инфекция протекает бессимптомно. У 14-ти человек имеются признаки ОРВИ, у 18-ти диагностирована пневмония, они госпитализированы в стационары - уточнил региональный оперштаб. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 53 человек. Таким образом, количество томичей, победивших "корону", достигло 1403.

На утро 7 июля статистика по региону следующая.Фото: из открытых источников

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 53,5 % мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 257,3 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вновь превышает единицу, необходимую для начала снятия ограничений. На 7 июля он равен 1,11.

В обсерваторах под Томском на двухнедельном карантине находится 41 житель региона, вернувшийся из-за рубежа.

Результат проверки - уголовное дело

Прокуратура Ленинского района Томска завершила проверку в частном пансионате для престарелых и инвалидов «Южный». Напомним, две недели назад там был выявлен очаг COVID-19. В общей сложности, там заразились 47 жильцов и 16 человек персонала.Все заболевшие были вывезены из пансионата и размещены в медицинских учреждениях города, оказывающих профильную медицинскую помощь.

- По материалам проведенной в пансионате прокурорской проверки были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также то, что в доме престарелых своевременно не была проведена работа по предотвращению вспышки инфекции, - говорится в сообщении ведомства. Также добавляется, что прокуратура направила в следственные органы документы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей". Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок два года.

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по результатам проверке в пансионате "Южный"Фото: из открытых источников

«Томь» приостановила тренировки

В оперштабе региона сообщили, что в ФК «Томь» трое игроков команды заболели COVID-19.

– Коронавирусная инфекция подтверждена у трех игроков клуба. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе, – рассказал замначальника областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

В связи с текущей ситуацией команда ФК «Томь» приостановила тренировки.