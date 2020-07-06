2020-07-06T17:48:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 7 июля 2020 года: в ФК «Томь» заразились три игрока, прокуратура завершила проверку в пансионате «Южный»

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 7 июля 2020 года
Алиса Селезнева
Поделиться:
ФК" Томь" приостановил тренировки из-за коронавируса у 3 игроков. фото: Дмитрий ШубаФК" Томь" приостановил тренировки из-за коронавируса у 3 игроков. фото: Дмитрий ШубаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На утро 7 июля в Томской области насчитывается 2608 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 51 из них был выявлен вчера.

- Из вновь заболевших у 19-ти инфекция протекает бессимптомно. У 14-ти человек имеются признаки ОРВИ, у 18-ти диагностирована пневмония, они госпитализированы в стационары - уточнил региональный оперштаб. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 53 человек. Таким образом, количество томичей, победивших "корону", достигло 1403.

На утро 7 июля статистика по региону следующая. Фото: из открытых источников

На утро 7 июля статистика по региону следующая.Фото: из открытых источников

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 53,5 % мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 257,3 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вновь превышает единицу, необходимую для начала снятия ограничений. На 7 июля он равен 1,11.

В обсерваторах под Томском на двухнедельном карантине находится 41 житель региона, вернувшийся из-за рубежа.

Результат проверки - уголовное дело

Прокуратура Ленинского района Томска завершила проверку в частном пансионате для престарелых и инвалидов «Южный». Напомним, две недели назад там был выявлен очаг COVID-19. В общей сложности, там заразились 47 жильцов и 16 человек персонала.Все заболевшие были вывезены из пансионата и размещены в медицинских учреждениях города, оказывающих профильную медицинскую помощь.

- По материалам проведенной в пансионате прокурорской проверки были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также то, что в доме престарелых своевременно не была проведена работа по предотвращению вспышки инфекции, - говорится в сообщении ведомства. Также добавляется, что прокуратура направила в следственные органы документы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по по статье УК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей". Максимальное наказание по данной статье предусматривает штраф 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок два года.

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по результатам проверке в пансионате "Южный" Фото: из открытых источников

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по результатам проверке в пансионате "Южный"Фото: из открытых источников

«Томь» приостановила тренировки

В оперштабе региона сообщили, что в ФК «Томь» трое игроков команды заболели COVID-19.

– Коронавирусная инфекция подтверждена у трех игроков клуба. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе, – рассказал замначальника областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

В связи с текущей ситуацией команда ФК «Томь» приостановила тренировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Томске 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Новости 24
КамАЗ и маршрутка с пассажирами столкнулись в Северске
Команда томского Академлицея стала победителем региональных Президентских спортивных игр
В Томской области пациентам с редкими заболеваниями предоставлены лекарства на 76 млн рублей
Администрация Томска приобрела для расселения аварийных домов 94 квартиры
Эскизы стелы «Город трудовой доблести» жители Томска увидят к 13 июля
Томская область постепенно возобновляет межрегиональное автобусное сообщение
Томская прокуратура выявила нарушения в частном пансионате, где возник очаг COVID-19
В Томской области проходит очередной этап модернизации эфирного вещания «Радио России»
В Томской области коронавирус выявлен у трех футболистов местного клуба
За полгода средняя цена на квартиру в новостройках Томска выросла на 2,2%
Коронавирус в Томске: еще 51 житель области заразился COVID-19
Военные переводчики, окончившие ТГУ в 2020 году, впервые всем выпуском получили красные дипломы
25 томских пар станут супругами в День семьи, любви и верности
Два капитана: в Томской области транспортные полицейские пресекли хищение топлива на судах
Страшное ДТП, случившееся в Томске 3 июля, унесло жизнь еще одной пострадавшей
Пандемия не помеха: учитель физкультуры из томского села совершает одиночный велопробег в Крым
Сгоревший храм в селе Зоркальцево под Томском будет восстановлен
ГАЗель со стройматериалами арестовали судебные приставы на трассе под Томском
Участок дороги Первомайское – Белый Яр в Томской области отремонтирован
С ножом к горлу: жительница Томской области пойдет под суд за требование денег на водку
Два дня дано выпускникам для сдачи ЕГЭ по русскому языку в Томской области