Можно ехать: Горный Алтай снова открыт для томских туристов

3 июля Горный Алтай отметил свой главный праздник – День республики.

Отличным подарком к знаменательной дате от местных властей стало снятие ограничений, веденных из-за пандемии на работу общепита и многочисленных туробъектов: баз, отелей, гостевых домов.

Ограничения пока продолжат действовать лишь в одном, Кош-Агачском районе, где по-прежнему сохраняется сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация. На район приходится больше половины из 849 подтвержденных на данный момент случаев COVID-19 в регионе. Но отдаленный Кош-Агач не является местом массового паломничества туристов, и на ход сезона в республике «закрытость» данного района особо не повлияет.

- По сути, с 3 июля мы открываем в республике летний туристический сезон. Однако на всех без исключения туробъектах и предприятиях общепита необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора, – подчеркнул глава республики Алтай Олег Хорохордин, подписывая распоряжение о снятии ограничений.

В число требований для открытия объектов вошло обеззараживание открытых пространств, в том числе детских площадок, беседок, скамеек, наружных дверей, площадок у входа, уличных парковочных и банковских терминалов. Дезинфекция далее должна проводиться регулярно. Персонал перед допуском к работе на туробъектах должен пройти лабораторное обследование на COVID-19, а в входе выполнения своих обязанностей пользоваться средствами индивидуальной защиты ( масками и перчатками).

У москвичей особой полпулярностью пользуются базы и дома отдыха класса "люкс".

Носить маски должны и туристы - в Республике Алтай продолжает действовать обязательный масочный режим во всех видах транспорта общего пользования, при посещении аптек, магазинов, автовокзалов, аэропортов, на остановках всех видов транспорта, в местах общего пользования и при посещении органов власти. Гостям эти требования тоже лучше соблюдать, иначе можно нарваться на штраф. Также пока по-прежнему остаются под запретом все массовые мероприятия. Кинозалы, театры, музеи, ночные клубы и другие развлекательные центры также закрыты до особого распоряжения. Но стоит отметить, что подавляющее большинство туристов едут в Горный Алтай не за этим, а чтобы насладиться отдыхом на природе удивительной красоты. В этом коротком сезоне, в республике ожидаются большой наплыв гостей из Москвы и европейской части страны – ведь любимые зарубежные курорты им пока недоступны. Кроме того, теперь в Горно-Алтайск летает прямой рейс из Москвы.

На алтайских базах отдыха класса «люкс» в первые же дни после отмены запрета места стали разлетаться как горячие пирожки. Большинство бронирований приходится на гостей из столицы. Цены на номера остались прошлогодними. В среднем, сутки в стандартном номере с удобствами обойдутся в 3500 -5000 рублей, на дорогих базах –от 7000 и выше.

Отдохнуть на Алтае можно и бюджетно, в палатке.Фото: из открытых источников

Добираться из Томска до Горно-Алтайска лучше всего на собственном автотранспорте, также ежедневно ходит автобус (в пути он находится 13 часов, цена билета 2032 рубля). Попасть в Горный Алтай можно и в составе организованных туров, которые предлагаются на любой вкус и кошелек.

Хакасия тоже соскучилась по гостям

Ежегодно в летние месяцы тысячи томичей отправляются отдохнуть в озерном краю – Хакасии. Сейчас многие не решаются на это, опасаясь, что их не впустят в регион и что турбазы будут закрыты.

Хакасия пользуется у томичей заслуженной любовью.Фото: Алиса Селезнева

- Въезд на территорию Хакасии не запрещен. Но действует двухнедельная самоизоляция по постановлению правительства республики для жителей города Красноярска и Республики Тыва, которые приезжают в гости, на постоянное место жительство, на работу – то есть надолго. Как правило, проверяют пассажиров общественного транспорта – автобусов, поездов, самолетов. Если человек готов сидеть на самоизоляции, но ему негде – обсерватор ему предоставят. Красноярск и Республика Тыва попали в список, потому что в них неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Для остальных ограничений на въезд нет, - рассказали корреспондентам «КП" в пресс-службе администрации республики. Туристам стоит учесть, что наиболее напряженная обстановка с коронавирусом в Абакане, поскольку тут большая концентрация населения. Менее напряженная в Аскизе, Бограде, Черногорске, и в Шира, поблизости от которой и расположены самые популярные места отдыха : озера Шира, Беле, Иткуль, Тус.

Озеро Беле - самое большое и популярное в Хакасии.Фото: Алиса Селезнева

Турбазы и дома отдыха пока, официально закрыты.

- Минэкономразвития Хакасии разработало паспорт готовности коллективных средств размещения (турбазы, дома отдыха и т.д.) на основе методических рекомендаций Роспотребнадзора. Прием отдыхающих станет возможен только в случае оформления собственниками средств размещения паспорта готовности согласно образцу. Отправить его необходимо до 6 июля. Решение о снятии ограничений может быть принято в ближайшее время, поэтому необходимо подготовить документацию заранее, - говорится на официальном сайте администрации Республики Хакасия.

Однако найти жилье можно без проблем в частном секторе. Например, в п.Жемчужный, расположенном на берегу о.Шира, многие местные жители посуточно сдают дачи, гостевые домики - через популярные сервисы бронирования в Интернете. За комнату в гостевом коттедже хозяева могут попросить 1000-1200 рублей. Также, если приехать прямо на базу или в кемпинг, расположенные на озере Беле, то можно договориться на месте о размещении. Владельцы нередко идут навстречу, хотя и рискуют нарваться на штраф. Средняя цена за сутки в деревянном домике составит 3 000-5 000 рублей.

Туимский провал - рукотворная достопримечательность, вызывающая у туристов большой интерес.Фото: Алиса Селезнева

Как и в случае с Алтаем, лучший вариант добраться до Хакасии - собственное авто. Автобусы из Томска до Шира не ходят, самолеты летают только в Абакан, но от него до популярных озер почти две сотни километров.