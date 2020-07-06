Некоторые любят похолоднее: во сколько окрошка обойдется томичам нынешним летом

Окрошка – одно из самых распространенных и любимых кушаний в нашей стране. И, разумеется, пик ее популярности приходится на лето. Нынче томичи по понятным причинам не могут особо рассчитывать на услуги ресторана или даже обычной столовой. Но издавна, с советских времен, в большинстве семей сложилась полезная традиция готовить окрошку дома. Если кто-то еще и сохранил бабушкин рецепт приготовления русского кваса, тогда и вовсе цены такому угощению не будет…

Редиска пошла в рост

Впрочем, сначала поговорим как раз о ценах. Как сообщают «Известия», за год стоимость стандартного набора продуктов для окрошки (четыре большие порции на литр кваса) выросла с 420 до 459 рублей. По статистике оператора фискальных данных «Платформа ОФД», наиболее заметно за 12 месяцев подорожали редис, картофель, огурцы и укроп.

На стоимости овощной продукции сказались падение курса рубля и ограничительные меры, связанные с COVID-19, так как немалая ее часть импортируется. Хотя в течение лета стоит ожидать снижения цен за счет появления отечественных овощей.

«Платформа ОФД» проанализировала около 40 млн чеков в сутки, которые поступили от более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране. Стоимость окрошки рассчитывалась исходя из ее классического рецепта: редис (230 г), картофель (400 г), яйца (5 шт.), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (230 г), квас (1 л), лук и укроп (по одному пучку). Выяснилось, что в июне блюдо обошлось в среднем на 6% дороже, чем в 2019 году.

Что ж, редис за год подорожал на 38%, до 142 руб. за 1 кг; зеленый лук – на 18%, до 46 руб. за пучок; картофель – на 16%, до 52 руб. за 1 кг; огурцы – на 15%, до 102 руб. за 1 кг; укроп – на 10%, до 34 руб. за пучок. Ценник на яйца вырос на 12% – до 77 руб. за десяток.

Меньше других продуктов подорожали сметана и квас – соответственно на 9% (до 59 руб. за 250 г) и 6% (до 57 руб. за 1,5 л).

Лишь цена вареной колбасы снизилась в среднем на 7%, до 160 руб. за 300 г. Обратите внимание: речь идет не о ценах в магазине по соседству или на конкретном томском рынке, а о среднестатистическом чеке за товар!

Приготовить окрошку нетрудно, лишь бы продукты были свежие да квас ядреный.Фото: из открытых источников

Напиток крестьян и президентов

Среди любителей окрошки в соцсетях периодически вспыхивают перепалки из-за того, чем все-таки заправлять супчик, – квасом или, скажем, кефиром? Каждый из спорщиков готов биться до хрипоты за свои предпочтения.

В июне прошлого года в «окрошечную» дискуссию втянули даже… президента России. После прямой линии с населением журналистка ВГТРК в кулуарах пообщалась с Владимиром Путиным и задала ему «летний» вопрос, периодически раскалывающий пользователей Интернета на два лагеря. «Владимир Владимирович поделился секретом и признался, что сам он предпочитает окрошку на квасе. И квас у него домашний, который специально готовят повара», – рассказала в своем блоге телеведущая.

Вряд ли сторонники того или иного варианта приготовления окрошки когда-нибудь придут к единому решению, как же все-таки правильнее: с кефиром, квасом, сывороткой или минералкой. Да и стоит ли?

Холодные летние супы, среди которых у россиян окрошка на первом месте, – это редкий в гастрономии симбиоз вкуса и пользы для здоровья. А любой существующий рецепт, от «дедовского» до «хипстерского», можно взять за основу при создании собственных вариаций.

Например, эксперты Роскачества считают, что в классический вариант окрошки входят картофель, яйца, огурцы, редис, укроп и зеленый лук, сметана для заправки. Соль добавляется по вкусу. Квас лучше брать кисловатый, ни в коем случае не сладкий. По собственному опыту, в Томске вполне годится для этой цели разливной напиток, из бочки. А с тем, что продается в бутылках, надо сначала разобраться, питьевой он или «суповой».

Сильные мира сего тоже с удовольствием едят простые российские блюда.Фото: из открытых источников

Исключение из правил

Врачи-диетологи признают: окрошка – не только легкое летнее блюдо, которое быстро насыщает и не создает чувства тяжести в желудке. Этот суп еще и дополнительный источник жидкости, а в жару потребность в ней возрастает. Окрошка содержит много свежих овощей и зелени, которые как раз и являются дополнительным источником воды. Кроме этого, они дают организму много витаминов, минералов и растительной клетчатки.

Увы, для всякого правила найдется исключение. Есть люди, которым от окрошки лучше отказаться, при всей ее универсальности и кажущейся безобидности.

Дело в том, что кефир и квас противопоказаны при язве, при высокой секреции желудка и, главным образом, при обострении хронических заболеваний ЖКТ. Напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни. А сладкий квас (для супа он не годится, но все-таки) противопоказан при сахарном диабете.

Картошка, зелень, два яйца…

По счастью, в Томске, Сибири – и далее везде – куда больше тех, кто летом готов потреблять окрошку в любое время, запасшись для полноты ощущений горбушкой черного хлеба. Поэтому предлагаем читателям «на закуску» базовый рецепт, а дальше дело только за вашей кулинарной фантазией.

У каждого уважающего себя шеф-повара свои, особенные рецепты летних супов.Фото: из открытых источников

На средний «тазик» салата понадобится: 120 г докторской колбасы (либо отварного куриного филе); огурец; 4-5 редисок; 2 яйца; картофелина, сваренная в мундире; укроп, петрушка, зеленый лук. И, разумеется, квас для заливки. Для пикантной заправки возьмите 2 ч. л. сладкой горчицы, а также лимонный сок, соль и сахар (по вкусу).

Колбасу или куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, обдайте холодной водой, очистите. Разделите на желтки и белки; белки порубите ножом.

Картофель очистите, нарежьте кубиками. Редис натрите на терке. Огурец нарежьте кубиками. Все нарезанные продукты сложите в миску. Зелень мелко порубите, добавить к остальным ингредиентам. Для заправки надо растереть желтки с горчицей, соком лимона, солью и сахаром. Разложить окрошку по тарелкам, добавить холодный квас и заправку – и немедленно подавать.