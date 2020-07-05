2020-07-05T16:59:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 6 июля 2020 года: число заболевших превысило 2,5 тысячи человек, очаг инфекции в клинике НИИ

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 6 июля 2020 года
Алиса Селезнева
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На утро понедельника, 6 июля, в Томской области подтверждено 2557 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них сразу 77 выявлено вчера. Это самый большой суточный показатель за предыдущую неделю.

По данным областного оперативного штаба, такой значительный прирост новых случаев COVID-19 обусловлен очагом инфекции, выявленным в клинике одного из томских медидцинских НИИ.

- Коронавирус в ней подтвердился почти у 30 человек, среди которых как медицинский персонал, так и пациенты. Два отделения клиники сейчас закрыты на карантин, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции будут помещены в обсерватор. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия в клинике, - рассказал вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Название медучреждения он не уточнил, однако в одном из городских пабликов в соцсетях пользователи написали, что речь идет о клинике НИИ онкологии.

На утро 6 июля статистика такая. Фото: из открытых источников

На утро 6 июля статистика такая.Фото: из открытых источников

Из 77-ти заболевших за сутки 29 человек клинически здоровы, 22 имеют признаки ОРВИ, у 26 -ти диагностирована пневмония.

Кконтрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 55 человек. Таким образом, количество томичей, победивших "корону", теперь составляет 1350 человек.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 56,1 %- мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 254,6 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вновь подрос и сейчас он равен 1,15 ( 4 июля он был равен 1,01, а до этого целую неделю не превышал единицы). Исходя из этого, вероятнее всего, действие режима повышенной готовности в регионе не отменят досрочно и он продлится, согласное распоряжению губернатора, до 10 июля.

Центральный рынок снова открыт

3 июля Ленинский районный суд Томска удовлетворил ходатайство собственника центрального рынка Томска о досрочном возобновлении деятельности. Основанием послужило заключение Роспотребнадзора об устранении на торговой ярмарке ранее выявленных нарушений. Пристав после принятого судом решения незамедлительно выехал на ул. Карла Маркса, 48, где находится рынок, и снял печати с дверей корпусов.

Центральный рынок снова открыт. Фото: из открытых источников

Центральный рынок снова открыт.Фото: из открытых источников

Напомним, в начале июня 6 сотрудников центрального рынка Томска госпитализировали с коронавирусной инфекцией. На торговой площадке провели дезинфекцию, но Роспотребнадзор вынес постановление о приостановке ее деятельности на 30 суток.

Напомним, из–за коронавируса в Томске пока не работают:

Музеи, фитнес-залы и бассейны, кинотеатры, парки аттракционов, городские пляжи, детские лагеря отдыха. Заведения общепита могут обслуживать клиентов только через доставку, и на вынос.

Аттракционы пока не работают. Фото: из открытых источников

Аттракционы пока не работают.Фото: из открытых источников

Лица, прибывающие в регион из-за рубежа России, обязаны пройти двухнедельный карантин в обсерваторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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