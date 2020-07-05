«Большое сердце в маленьком городе»: студентка ТГУ сняла фильм о бездомных животных Томска

Студентка института искусств и культуры ТГУ Александра Преснякова совместно с томской киностудией CAST production сняла документальный фильм о проблеме бездомных животных. Получасовая лента «Большое сердце в маленьком городе» раскрывает две стороны человеческого отношения к братьям нашим меньшим: невероятную жестокость и бескорыстную любовь. В основу фильма легли девять историй от томичей, которые выходили пострадавших и брошенных животных.

– Этой работой мы не призываем людей бежать на улицу и в срочном порядке искать бездомное животное. И не делим людей только на плохих и хороших, а сам мир – на черное и белое. Нам было важно показать: если люди будут добрее и станет меньше жестокости, то и мир станет лучше. Этот фильм, в первую очередь, о любви. «На реальных примерах мы показали, как изменились «подобрашки», попав в хорошие руки», – говорит Александра.

В доме Александры, режиссера фильма, живут пять питомцев.Фото: из открытых источников

Истории боли и радости

За поиском историй для съемок начинающий режиссер обратилась к волонтерам томской команды помощи животным «Виктория». Те поделились 52 непридуманными сюжетами, восемь из которых вошли в фильм.

Среди них истории о том, как волонтеры нашли и вылечили пса Рыжего, в тело которого какой-то нелюдь всадил 20 пуль, дворняжки Шарика, которого парализовало от удара ножа в спину, Ежика с перерезанным горлом и других братьев наших меньших, вынужденных обитать на улицах.

Пес Шарик, например, жил во дворе дома на Киевской, где его подкармливали местные жители. Однажды он остался лежать обездвиженным под трубами. Шарика свозили в клинику, обследование показало, что в области шеи у пса было ножевое ранение, отчего и наступил паралич. Волонтеры вплотную занялись судьбой пса: помогли ему снова научиться ходить и нашли любящую хозяйку.

– Выбор историй, пожалуй, был самым трудным этапом работы. Хотелось рассказать про все случаи, ведь каждый из них важен. Некоторые истории было просто невозможно без слез читать и слушать, в них так много боли. И ты не понимаешь, как человек может творить такое с беззащитным животным. Мы не стали включать в фильм самые жестокие фотографии и видео, чтобы не травмировать зрителей. Да и свою первоочередную задачу видели в том, чтобы показать, как люди могут бескорыстно спасать, искренне любить животных, и какой безусловной любовью отвечают им за это питомцы, – признается наша собеседница.

А вы можете их спасти?..

Идея фильма родилась из личного желания Александры помогать животным. Сама она раз в неделю обязательно делает пожертвования для помощи пострадавшим собакам или котам, а в ее семье живет пять питомцев, в том числе кошка Рада, у которой парализована одна лапа и не работает часть функций внутренних органов.

– Однажды меня накрыло от отчаяния – всех я все равно не спасу... И что я могу сделать для них, будучи студенткой без больших денег? В тот же вечер пришла к продюсеру Артему Сагееву и предложила снять фильм про бездомных животных.

Во время монтажа фильма девушке подбросили под дверь сначала двух щенков, а затем и двух котят. Одного котенка семья оставила себе, а остальным животным пришлось искать новый дом: «Нас будто судьба испытывала: вы снимаете фильм о животных, а можете их спасти? Но мы нашли им хороших хозяев».

Съемки фильма начались весной, за несколько дней до введения режима самоизоляции. Были распределены все даты, но пришлось их переносить и делать перерыв в месяц. Это не остановило съемочную команду, и премьера их творческой работы состоялась 26 июня.

– С самого начала мы понимали, что это онлайн-проект, который должны увидеть как можно больше людей. Большое количество положительных отзывов и благодарностей показывает нам, что мы все сделали правильно, – считает продюсер фильма Артем Сагеев.

Собаки, которых подобрали на улицах, платят своим хозяевам безусловной любовью.Фото: из открытых источников

Фильм «Большое сердце в маленьком городе» стал первым в серии социальных благотворительных проектов, объявленных киностудией CAST production в феврале 2020 года. Следующая документальная лента будет посвящена проблеме детей-сирот, ее съемки начнутся осенью.

Посмотреть фильм "Большое сердце в маленьком городе" можно здесь