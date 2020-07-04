2020-07-04T16:38:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 5 июля 2020 года: коэффициент распространения инфекции снова выше единицы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 5 июля 2020 года
Алиса Селезнева
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Благодаря усилиям врачей в Томской области растет число выздоровевших от коронавируса.Благодаря усилиям врачей в Томской области растет число выздоровевших от коронавируса.Фото: из открытых источников
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На утро 5 июля июля, в Томской области подтверждено 2480 6 случая заражения коронавирусной инфекцией. 63 из них выявлены вчера.

У восьми из вновь заболевших диагностирована пневмония, у 20-ти признаки ОРВИ, у 35-ти заболевание протекает бессимптомно.

Кконтрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 52 человек. Таким образом, количество томичей, победивших "корону", теперь составляет 1295 человек.

На утро 5 июля цифры таковы... Фото: из открытых источников

На утро 5 июля цифры таковы...Фото: из открытых источников

К сожалению, печальная статистика летальных исходов продолжает пополняться – за два последних дня, включая вчерашний, коронавирусная инфекция унесла жизни сразу шести наших земляков. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 20. Напомним, до 3 июля летальных исходов от COVID-19 в регионе не было на протяжении полутора месяцев, начиная с 29 мая.

- Трое последних скончавшихся пациентов входили в группу риска по возрасту и по тяжелым хроническим заболеваниям — у всех была хроническая сердечная недостаточность, гипертония. У двоих в анамнезе ишемия головного мозга, один перенес инфаркт, у третьего умершего — тяжелое онкологическое заболевание, - прокомментировал вчера заместитель руководителя регионального штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Из коечного фонда, созданного для лечения коронавирусных пациентов, свободными остаются больше половины - 55,6 %- мест (при необходимых для снятия ограничений 50%). Охват тестированием составляет - 253,7 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). К сожалению, коэффициент распространения инфекции вчера вновь, впервые за восемь предыдущих дней, превысил единицу, необходимую для перехода к первому этапу снятия ограничений. Сейчас он равен 1,01. Исходя из этого, можно не сомневаться, что действие режима повышенной готовности в регионе не отменят досрочно, то есть до 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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