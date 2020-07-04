Группа компаний «САВА»: «русское чудо» в мировых масштабах

Известный томский производитель сообщил о завершении сезона сбора и реализации жимолости 2020 года и заявил о своем намерении обеспечить ею не только россиян, но и зарубежных ценителей «русского чуда».

На сегодняшний день группа компаний «САВА» является крупнейшим производителем и переработчиком этой ягоды в Сибирском регионе (80-100 тонн ежегодно), а также обладателем одной из самых больших плантаций в Российской Федерации.

Площадь жимолостных садов в 2020 году составила 100 гектаров, а в ближайшей перспективе объемы заготовки и переработки нашего «русского чуда» (так жимолость нередко называют за рубежом) будут только увеличиваться.

В нынешнем году сезон сбора ягоды начался рано, чему способствовала теплая погода в апреле и мае. На протяжении июня томичи приобретали свежую жимолость в фирменном магазине компании «САВА» на Октябрьском рынке, в торговых сетях «Ярче» и «Абрикос», гипермаркетах InterSpar и «ФудСити». Ягодой свежего урожая от томского производителя смогли полакомиться также жители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края, Москвы и Московской области.

Кстати, по мнению многих ведущих диетологов и нутрициологов России, употребление ягод жимолости весьма благотворно влияет на организм человека. Специалисты называют их «ягодами вечной молодости»: в составе плодов обнаружены компоненты, замедляющие старение. Жимолость содержит рекордное количество витаминов (A, B1, B2, B6, B9, K, C, P), которые жизненно важны для иммунитета, нервной системы и кровеносных сосудов. Ягода богата микроэлементами (магний и калий), которые играют решающую роль в работе нервной системы, сердца и почек. Также в ней немало фитонцидов, которые имеют антибактериальное и жаропонижающее свойство) и флавоноидов, оказывающих онкопротекторное действие на организм.

Жимолость содержат огромное количество антиоксидантов (до четырех раз больше, чем черника), больше витамина C, чем в апельсине, и почти столько же калия, как в банане. Благодаря этим свойствам знаменитую сибирскую ягоду можно смело назвать «суперпродуктом».

Особое внимание – инновациям

Напомним, в марте 2020 года именно томичи совместно с несколькими российскими компаниями стали инициаторами создания первой в России Ассоциации производителей жимолости.

Между тем в активе предприятия, основанного 20 лет назад на базе тепличного комплекса «Кузовлевский», обширный опыт глубокой переработки, производства и реализации продуктов питания из дикоросов Сибири и Алтайского края - ягод, грибов, кедровых орехов и лекарственных трав.

Так, объем сбора и переработки только садовых и дикорастущих ягод в ГК «САВА» составляет 2,5 тыс. тонн ежегодно. Основные направления ее деятельности – выпуск продуктов массового спроса, функционального питания и полуфабрикатов для предприятий промышленного производства, включая масложировые и ягодно-фруктовые начинки для крупнейших компаний России.

Напитки из облепихи – для повышения иммунитета медиков и больных коронавирусом.Фото: из открытых источников

Компания также осуществляет поставки функциональных напитков для предприятий с вредными условиями труда. Особое внимание при разработке продуктов уделяется инновациям, так, гордостью предприятия является инновационный продукт «Кедровое молочко».

Кроме знаменитых кетчупов, соусов, томатных паст, «Кедрового молочка», ягодных джемов, соков и нектаров холдинг производит ингредиенты для пищевой промышленности, которые можно встретить в кондитерских изделиях, мороженом, йогуртах популярных производителей.

Подробно о плантации жимолости и планах группы компаний «САВА» читайте в разделе «Губернские новости».