2020-07-03T19:05:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 4 июля 2020 года: доплаты для уборщиков «ковидариев», оперштаб прокомментировал статистику смертей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 4 июля 2020 года
Алиса Селезнева
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Уборщики респираторных госпиталей получат доплаты из областного бюджета.Уборщики респираторных госпиталей получат доплаты из областного бюджета.Фото: из открытых источников
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На утро субботы , 4 июля, в Томской области подтверждено 2417 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 53 выявлены вчера.

Из вновь заболевших у одного диагностирована пневмония, у 14 имеются признаки ОРВИ, у 38 жителей региона инфекция протекает бессимптомно.

В обсерваторах, развернутых под Томском, находятся на двухнедельном карантине 27 томичей, вернувшихся из-за рубежа. Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 54 пациентов. Общее число жителей региона, избавившихся от «короны» составляет на сегодня 1243 человека.

На утро 4 июля данные таковы.. Фото: из открытых источников

На утро 4 июля данные таковы..Фото: из открытых источников

Показатель свободного коечного фонда в Томской области - 55,06 % (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 252,8 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции равен 0,96. На протяжении последних восьми дней он не превышает единицы, необходимой для перехода к первому этапу снятия ограничений. Однако об ослаблении или отмене режима повышенной готовности областная власть пока не сообщала. Напомним, режим повышенной готовности продлен в регионе до 10 июля.

Тонкости статистики

Томский оперштаб пояснил, как публикуются данные о смерти пациентов от COVID-19.

- Мы публикуем верифицированные летальные исходы, те, на кого есть соответствующие заключения о том, что пациенты умерли именно по причине коронавирусной инфекции. На текущий момент это число составляет 17. Есть пациенты, которые находятся на исследовании. Как только будут заключения патологоанатомов, мы эти цифры сразу же опубликуем, – рассказал заместитель главы регионального оперштаба Иван Деев журналистам. Он подчеркнул, что в «ковидариях» есть пациенты, которые умирает не только от коронавируса.

- Также там есть «зеленая» зона, где лежат другие пациенты, в том числе тяжелые. И есть люди, которые умирают по другим причинам, но имеют коронавирусную инфекцию, - отметил Деев.

Оперштаб рассказал, как формируется статистика летальных исходов Фото: из открытых источников

Оперштаб рассказал, как формируется статистика летальных исходовФото: из открытых источников

Доплаты для уборщиков

Почти 150 сотрудников медицинских учреждений Томской области, работающих с COVID-19, получат за счет средств регионального бюджета стимулирующие выплаты. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин, выделив на эти цели 53 млн рублей.

Речь идет об уборщиках помещений респираторных госпиталей, работающих с пациентами с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», но не включенных в список медработников, получающих выплаты в соответствии с указами президента России.

Ждем открытия кафе

Томские кафе и рестораны ведут переговоры с областным оперштабом по возобновлению работы общепита.

– Мы сегодня встречались с представителями общепита, с разными людьми, которые являются собственниками. Еще раз обсуждали все подходы к работе таких заведений. Договорились о совместной наработке документов, которые они будут исполнять. При этом у них (предпринимателей. – ред.) есть понимание по зоне ответственности, которую они на себя готовы взять. Я думаю, что мы в ближайшее время придем к консенсусу и общему пониманию того, как все должно быть устроено,- рассказал Иван Деев, вице- губернатор по социальной политике.

Власть и владельцы заведений общепита ведут переговоры об открытии кафе и ресторанов. Фото: из открытых источников

Власть и владельцы заведений общепита ведут переговоры об открытии кафе и ресторанов.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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