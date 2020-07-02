Коронавирус в Томске, последние новости на 3 июля 2020 года: число умерших достигло 17, медиков тестируют еженедельно

На утро пятницы, 3 июля, в Томской области подтверждено 2364 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них у 57 человек COVID-19 выявили вчера.

Из вновь заболевших у 12-ти диагностирована пневмония, у 20-ти имеются признаки ОРВИ, у 25-ти заболевание протекает бессимптомно.

К сожалению, вчерашний день унес жизни еще трех томичей, заразившихся коронавирусом.

-Скончавшиеся входили в группу риска — у всех троих была хроническая сердечная недостаточность. Кроме того, у одного пациента в анамнезе была ишемическая болезнь сердца и инфаркт, у другого — ишемия головного мозга и хроническая обструктивная болезнь легких, болезнь третьего осложнялась гипертонией и сахарным диабетом, - рассказали в региональном оперштабе. Таким образом, общее число жертв пандемии в регионе достигло 17 человек. Напомним, до сегодняшнего дня, летальные исходы не фиксировались на протяжении шести недель - с 29 мая.

На утро 3 июля цифры таковы.Фото: из открытых источников

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 55 пациентов. Общее число жителей региона, избавившихся от «короны» составляет на сегодня 1189 человек.

В обсерваторах, развернутых под Томском, находятся на двухнедельном карантине 28 томичей, вернувшихся из-за рубежа.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области составляет 53,1 % (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 250,5 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции равен 0,94. На протяжении последних семи дней он не превышает единицы, необходимой для перехода к первому этапу снятия ограничений. Напомним, режим повышенной готовности установлен в регионе до 10 июля.

Поезд до Анапы снова в пути

В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за пандемии коронавируса, а также для удовлетворения спроса пассажиров холдинг «РЖД» восстановил курсирование ряда поездов дальнего следования. В их число вошел и маршрут Томск-Анапа.

- Поезда Томск – Анапа (№№ 133/134) будут курсировать с 1 июля по 5 октября. Отправление из Томска с 1 июля по 29 сентября по нечетным числам, из Анапы – с 5 июля по 3 октября по нечетным числам, - говорится в сообщении пресс-службы «Российских железных дорог». При наличии в месяце 31 числа поезд отправится из Томска 29, 31, 3, из Анапы – 29, 31, 2, 4, 7.

Уехать из Томска в Анапу на поезде теперь снова можно.Фото: из открытых источников

3600 тестов в сутки

Каждый день в Томской области проводится более 3 600 исследований на коронавирусную инфекцию: почти 3 000 тестов ПЦР и 700 анализов крови методом иммуноферментного анализа (ИФА).

ПЦР-тесты (мазок из носа и горла) делаются при наличии симптомов респираторного заболевания у граждан, вернувшихся из-за рубежа, при установлении диагноза «внебольничная пневмония», а также у других заболевших, обратившихся за медицинской помощью с выраженными симптомами ОРВИ, - рассказал замначальника областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Медработники, имеющие риск инфицирования при профессиональной деятельности, в обязательном порядке проходят еженедельное ПЦР-тестирование.