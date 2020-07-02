Сто дней без приказа: томский общепит просит власти как можно скорее открыть кафе и рестораны

Местные представители ресторанного бизнеса обратились к губернатору региона Сергею Жвачкину и мэру Томска Ивану Кляйну с просьбой разрешить им, наконец, открыть свои заведения. По мнению авторов обращения, по прошествии трех месяцев запретительных мер, действующих из-за угрозы коронавирусной инфекции, сфера общепита оказалась буквально на грани выживания.

Работают все, кроме ресторанов!

Обращение, размещенное в соцсетях, подписали около трех десятков владельцев томских кафе и ресторанов. «Мы – представители сферы общественного питания, непростой по части бизнеса, но одной из самых ответственных в вопросах соблюдения норм чистоты и гигиены. Мы выживаем практически без работы уже около 100 дней, – в частности, говорится в открытом послании. – У нас есть сотрудники, арендодатели, кредиты, обязательства. У наших сотрудников также есть свои обязательства, семьи и дети. И все мы видим скопления людей в торговых центрах, турбазах, пляжах, в общественном транспорте и т. д. 90% офисных сотрудников вышли на свои рабочие места в обычном режиме... Работают все, кроме ресторанов!».

Открытия любимых кафе и ресторанов, особенно их летних веранд, с нетерпением ждут многие томичи.Фото: из открытых источников

Сами представители отрасли заверяют, что давно готовы открыть свои двери для гостей с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора: «Мы хотим радовать жителей Томска вкусной едой и уютной атмосферой и обеспечить своих сотрудников заработной платой. Пожалуйста, дайте нам такую возможность», – взывают они к областной и городской властям.

Убытки, помноженные на месяцы

Напомним, режим ограничений в Томской области был продлен до 10 июля. При принятии решения о снятии ограничительных мер власти отталкиваются от трех показателей: числа свободных коек для больных COVID-19, объема тестирования на коронавирус и коэффициента распространения инфекции.

Казалось бы, все три показателя в течение последней недели позволяют перейти на первый этап снятия ограничений, однако в регионе по-прежнему действует запрет на работу ряда заведений, включая общепит. Рестораны, кафе, столовые не работают с конца марта, прибыль за весну потеряна, а на дворе уже июль... Представители отрасли в своем обращении заявляют: накопленный уровень кредиторской задолженности и понесенные убытки на многие месяцы лишат организации возможности эффективно функционировать и развиваться.

При этом авторы не сомневаются, что томские заведения готовы выполнить обновленные предписания санврачей: «Отрасль общепита стала заложником ситуации и, по сути, негласно объявлена рассадником и распространителем инфекции в регионе. Учитывая тот факт, что предприятия общепита в эпидемиологически благополучное время уделяли должно внимание соблюдению санитарных норм, представляется абсурдным полагать, что в новых условиях эти организации не смогу безопасно вести свою деятельность».

В соседнем Кузбассе летние веранды открылись еще в конце мая.Фото: из открытых источников

Призывы пока не услышаны

Помимо финансовых аргументов, в тексте предприниматели обращаются к здравому смыслу администрации и надзорных органов: «...Бизнесмены уверены, что ответственность за здоровье каждого томича должна лежать не только на плечах власти и бизнеса, но и быть зоной ответственности каждого. И каждый должен иметь возможность сам определять личную зону риска. А предприятия общественного питания в свою очередь готовы должным образом обеспечить безопасное пребывание посетителей в своих стенах».

Нынешнее обращение предпринимателей к властям с просьбой разрешить бизнесу возобновить работу – не первое. Так, руководители спортивных центров и студий 18 июня опубликовали в соцсетях соответствующие видеообращение к губернатору Томской области.

Сейчас в соцсетях владельцы популярных у томичей кафе и ресторанов запустили акцию #откройтересторанытомск, где каждый лично обращается к Сергею Жвачкину. Кстати, накануне подобную акцию организовали их коллеги в соседней Новосибирской области, однако, насколько известно, ответа от губернатора Андрея Травникова не последовало.

Как и в нашем области, поначалу у соседей обещали с 15 июня открыть как минимум летние «кафешки». Однако миновало 1 июля, а снять режим повышенной готовности и, соответственно, отменить ограничительные меры власти не сочли возможным. По-прежнему закрыты заведения общепита, включая фудкорты, а также кинотеатры, запрещены массовые мероприятия и т. п.

Сегодня корреспондент «КП» обратился во властные структуры с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе «Белого дома» ответили, что администрация Томской области официального обращения рестораторов не получала, во-первых. А во-вторых, «есть требования Роспотребнадзора, в соответствии с которыми осуществляется поэтапный выход из режима самоизоляции». В мэрии Томска официальный комментарий на момент подготовки статьи получить не удалось.

В Томске десятки студентов подрабатывали официантами, сейчас они остались без доп.дохода. фото: группа сети "Буланже" (Вконтакте)Фото: из открытых источников

В тесной связи с бизнесом?

Как сообщила пресс-служба обладминистрации, в четверг, 2 июля, штаб по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Томской области в условиях распространения коронавирусной инфекции обсудит новые меры поддержки предпринимателей.

В пресс-релизе сказано, в частности: «...Планируется расширить перечень основных видов деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, которым компенсируются расходы на коммунальные услуги. В перечень будут включены предприятия, приостановившие работу в период самоизоляции: это предприятия сферы услуг, например, кинотеатры, гостиницы, заведения общепита, фитнес-клубы, культурно-развлекательные центры, принявшие на себя первый экономический удар пандемии, но сохранившие или восстановившие персонал».

– Мы пришли к такому решению по результатам анализа ситуации, сложившейся после продления ограничительных мер. Все это время мы находимся в тесной связи с предпринимательским сообществом из наиболее пострадавших отраслей, и их поддержка для нас является первоочередной задачей, – прокомментировал заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.