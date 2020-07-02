Обновленной Конституции быть: большинство российских и томских избирателей сказали «да» поправкам

Вчера, 1 июля, завершилось общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны. Напомним, из-за пандемии коронавируса оно продолжалось семь дней. Последними прекратили работу избирательные участки в Калининграде в 20-00 по местному времени (21-00 мск), сразу после этого ЦИК приступил к подсчету голосов и подведению итогов.

В лидерах по явке - Кузбасс

По данным федерального избиркома, явка в среднем по стране составила 65%. Безусловным лидером по активности избирателей стала Чеченская Республика (93,12%), следом идет Республика Тыва (90,70%), наши соседи -Кемеровская область (88,4%).

Сосед Томской области - Кузбасс стал одним из лидеров в стране по явке избирателей,Фото: из открытых источников

В Москве общая явка составила 53%. Однако в столице в Нижнем Новгороде голосование также проходило дистанционно, в электронной форме, и явка на этот формат составила 93,02%.

В Томской области по данным на 18.00 1 июля, то есть за два часа до закрытия участков, явка граждан, с учетом досрочно проголосовавших, составляла 43, 33%. Свою позицию на этот момент выразил 334 461 человек из 771 907, включенных в списки.

К 20.00 в регионе проголосовало еще 9 572 человека, таким образом, окончательный показатель явки в нашем регионе составил 44,57%.

Губернатор Томской области проголосовал 25 июня, сразу после открытия избирательных участков.Фото: из открытых источников

Самыми активными традиционно оказались сельские жители региона. В число лидеров, с явкой в пределах 54% и выше ,вошли Верхнекетский,Бакчарский, Шегарский и Колпашевский районы. Планку в 50% преодолели Парабельский, Тегульдетский, Первомайский, Чаинский районы и город Северск. Меньше всего желающих проголосовать нашлось в Ленинском(35,85% по данным на 18.00, 1 июля) и Октябрьском районе (37%) Томска. Больше всего в областной столице проголосовавших в Кировском районе (41,36%). В среднем, явка по Томску составила около 39%.

Аналогичные цифры показали и большинство регионов СФО, за исключением Кузбасса и Тывы. В пределах 45%- 55% была явка в Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском и Красноярском краях.

- Такая явка - это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома, - прокомментировала вчера председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия».

Председатель ЦИК назвала показатель явки "очень достойной цифрой"".Фото: из открытых источников

О ходе голосования в Томской области мы рассказывали здесь

Две трети - за

К 6.30 четверга, 2 июля, ЦИК обработала 99,90 % протоколов, поступивших из 85 регионов страны. 77,93% составили голоса тех, кто поддержал поправки, 21,26% - высказались против.

В столице России за поправки выступили 65,9% проголосовавших, против - 33,1%

В Томской области пакет изменений в Конституцию поддержали 64.86% (223046 избирателей), 34,09% (117 232 человека) высказались против. 3635 бюллетеней признаны недействительным. Возможно, часть из них тоже является формой протестного голосования.

Активнее всего поправки поддержали жители Шегарского (74,74%), Кожевниковского ( 73,75%), Зырянского ( 73,1%) районов. Меньше всего одобривших изменения в Конституцию среди жителей Кировского (60,47%) и Советского районов Томска (60,13%), а также города Стрежевого (60,65%). В Северске вариант «ДА» выбрали 62, 43% избирателей. О нарушениях в ходе голосования областная избирательная комиссия не сообщала, однако сегодня своими выводами поделятся в ходе брифинга в Риа-Томск общественные наблюдатели. В общей сложности, на 773 участках региона их присутствовало свыше 3000.

Почти 100% протоколов уже обработано ЦИКФото: из открытых источников

У ближайших соседей по СФО расклад по голосам такой: в Кузбассе "за" проголосовали 87% избирателей, "против" - 12%, в Новосибирской области 67,59% и 31,30% соответственно, в Красноярском крае за обновленную Конституцию отдали голоса 70,10%, против - 28,97% .

А в Сети все по-другому…

С 22 по 29 июня популярный портал Дром. Ру провёл анонимный всероссийский опрос среди своих пользователей: «Как вы будете голосовать по поправкам?».

Участие в нём приняло участие 23,5 тысячи человек. Согласно результатам опроса, 59% жителей Томской области выбрали вариант «Против», 13% – «За», а 28% респондентов не пойдут голосовать за поправки в Конституцию РФ.

В среднем по стране результаты схожи – 59% россиян «Против», 12% – «За», а 29% выбрали вариант ответа «Не пойду».