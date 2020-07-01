Коронавирус в Томске, последние новости на 2 июля 2020 года: томичи стали меньше звонить на "горячую линию" по COVID-19

На утро 2 июля, в Томской области подтверждено 2307 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 53 прибавились вчера.

- Среди нововыявленных инфицированных у восьми диагностирована пневмония, пять человек имеют признаки ОРВИ, у cорока человек, то есть у 75%, заболевание протекает бессимптомно, - рассказал заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 55 пациентов. Уже второй день подряд число выздоровевших за сутки превышает число новых случаев зражение. Общее число жителей региона, избавившихся от «короны» составляет 1134 человека.

На утро 2 июля в Томской области 2307 заболевших.Фото: из открытых источников

В обсерваторах, развернутых под Томском, находятся на двухнедельном карантине 30 томичей, вернувшихся из-за рубежа.

За все время пандемии в Томской области скончались 14 человек с подтвержденным COVID-19. Последние летальные исходы были зарегистрированы больше месяца назад, 29 мая.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области по данным на первый день июля составляет 52,6 % (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 248,6 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции равен 0,9. На протяжении последних шести дней он не превышает единицы, необходимой для перехода к первому этапу снятия ограничений. Напомним, режим повышенной готовности установлен в регионе до 10 июля.

125 тысяч звонков

С начала января по конец июня в центр медицинской и фармацевтической информации Томской области поступило 160 тысяч звонков от жителей региона. Из них 125 тысяч обращений, зафиксированы с 12 марта, когда на базе колл-центра начала работать горячая линия по коронавирусной инфекции.

- Однако в последние недели звонков по новой коронавирусной инфекции стало значительно меньше. Так, в заключительные дни июня около 70 процентов звонков вообще не касалось вопросов, связанных с эпидемией, - рассказала Светлана Малахова, директор Центра медицинской и фармацевтической информации.

Звонков по коронавирусу на горячую линию облздрава стало меньше.Фото: Из открытых источников

- рассказала Светлана Малахова, директор Центра медицинской и фармацевтической информации.