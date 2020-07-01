По новым правилам: с 1 июля 2020 года томичей ожидает целый ряд значимых перемен

Новый месяц, а тем более новое полугодие принесут в жизнь россиян немало перемен. Конечно, ситуация в стране, да и во всем мире, уставшем от коронавируса, сегодня такова, что людям скорее хочется стабильности и покоя, а уже если изменений – только к лучшему. Но реальность расходится с мечтами, например, увеличение отдельных выплат (что радует) произойдет одновременно с повсеместным ростом коммунальных тарифов (что неприятно). Итак, в первый июльский день мы собрали в обзоре «КП» законодательные новации, которые неизбежно затронут и жителей Томской области.

Коммуналка: тарифы вырастут

С 1 июля в России подорожают коммунальные услуги. Повышение тарифов происходит ежегодно – в прошлом году его проводили дважды. В целом по стране подорожание составит от 2,4 до 6,5%. Верхнюю границу традиционно устанавливают на федеральном уровне, а решение по конкретным показателям принимают сами субъекты РФ.

Какие цифры появятся в квитанциях у жителей Томска и области, «КП» подробно написала вчера, 30 июня.

«Детская» выплата: еще раз в июле

В июле граждане России, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет, повторно получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Эти выплаты были введены федеральными властями в качестве меры поддержки в кризисной ситуации на фоне пандемии, о чем было объявлено в мае.

Подать заявление можно было дистанционно через сайт «Госуслуги» по упрощенной форме, переводить первые единовременные выплаты начали в июне. В конце месяца стало известно, что пособие решено выплатить еще раз: об этом объявил президент РФ в своем обращении 23 июня. Тем, кто уже подал заявление и получил первую выплату, дополнительно оформлять ничего не нужно; предполагается, что средства должны быть зачислены автоматически.

Индексация: пенсии пожилым опекунам

В начале месяца Пенсионный фонд России проиндексирует выплаты, положенные пенсионерам, ставшим опекунами несовершеннолетних детей. За это из региональных бюджетов они получают дополнительные выплаты, размер которых составляет порядка 3-4 тыс. рублей. Но поскольку эти деньги считаются вознаграждением, пожилые опекуны числились работающими пенсионерами и, соответственно, до последнего времени лишались права на индексацию пенсий. Поправки в ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании», позволяющие исправить эту ситуацию, были приняты в марте 2020 года. Индексировать пенсии пожилым людям, оформившим опекунство над несовершеннолетними детьми, начнут с 1 июля.

Пожилым опекунам проиндексируют пенсии, а «детские» выплаты продлят на месяц.Фото: из открытых источников

В Пенсионном фонде пояснили, что произойдет это в беззаявительном порядке, то есть никаких документов получателям подавать не нужно. По подсчетам ПФР, изменения коснутся примерно 45,8 тыс. россиян; на индексацию пенсий до конца года планируется затратить около 720 млн рублей.

Налог для самозанятых: во всех регионах

С начала месяца специальный налоговый режим для самозанятых граждан должен быть распространен на все регионы страны. На территории Томской области налог на профессиональный доход уже начал действовать с 1 июля.

По закону гражданин с доходом менее 2,4 млн рублей в год, оказывающий платные услуги и при этом не имеющий наемных рабочих, может зарегистрироваться как самозанятый и платить налог по льготной ставке. Она составляет 4% при работе с физлицами и 6% - если клиентами являются юридические лица. С 2019 года налог начал действовать в пилотных регионах - Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане. К весне 2020-го географию эксперимента расширили, при этом региональные власти смогут сами решать, когда вводить специальный режим. Кроме того, с 1 июля зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет не с 18 лет, а с 16-ти. В рамках нововведений начинающие предприниматели могут претендовать на «налоговый капитал» в размере одного МРОТа.

Заниматься собственным делом и получать доход россияне теперь могут с 16 лет.Фото: из открытых источников

Трудовая книжка: выбираем формат

С 1 июля и до конца года работающие жители страны смогут выбрать, в каком формате они хотели бы иметь трудовую книжку. В зависимости от их желания работодатель может сохранить традиционный бумажный формат либо сделать трудовую книжку электронной.

Закон, по которому работодатель обязан перевести в электронный формат все данные, которые он передает в Пенсионный фонд, вступил в силу в январе 2020 года. При этом у самих сотрудников остается возможность выбирать. Уведомить их об этом и предоставить право выбора работодатели должны были до 30 июня.

Многие пока по старинке предпочитают привычные трудовые книжки – бумажные.Фото: из открытых источников

Авто: за тюнинг придется платить

Ряд изменений затронет интересы автолюбителей. Так, с июля в России перестанут выдавать индивидуальные знаки «Инвалид» для автомобилей, на которых передвигаются люди, имеющие инвалидность. Речь идет не о знаках, которые находятся в свободной продаже, а о специальных формах, которые появились после 2018 года: на них с обратной стороны должны были быть размещены данные о самом владельце. Они так и не стали обязательными, пользовались ими далеко не все.

По закону люди с инвалидностью (но не всех категорий) могут претендовать на бесплатную парковку - это входит в список положенных им льгот. Если у человека нет собственного авто, бесплатной может быть парковка для машины другого человека, на которой он передвигается. Раньше необходимо было, чтобы данные об автомобиле были занесены в специальный реестр, а на самой машине был специальный знак. Теперь сотрудники ГИБДД будут сверяться только с информацией в реестре.

Кроме того, с начала месяца при регистрации автомобиля придется доплачивать за тюнинг. В силу вступают новые правила, согласно которым любые изменения, внесенные владельцем, даже незначительные, потребуют проведения расширенных технических испытаний и посещения специальной лаборатории. В том числе, речь идет об установке газового оборудования, силового бампера или экспедиционного багажника.

Сложнее станет и процедура постановки на учет легковых автомобилей с правым рулем. Для этого сначала потребуется получить сертификат о соответствии транспортного средства требованиям безопасности. А вот праворульные автобусы, экскаваторы и грузовики ввозить в Россию вовсе запретят.