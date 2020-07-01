С поправкой на коронавирус: сегодня в Томской области завершится голосование по внесению изменений в Конституцию

1 июля в Томской области, как и по всей стране, станет финальным днем голосования по вопросам внесения изменений в Конституцию России. Томичам предстоит выразить свое отношение к предлагаемому пакету из 206 поправок, который можно одобрить или отвергнуть только целиком. Из-за пандемии коронавируса, в целях обеспечения эпидемиологической безопасности электората, процесс голосования организован и в стране, и в нашем регионе, по-особому.

Избирательные участки работают на протяжении семи дней, начиная с 25 июня, с 8 утра до 20 часов вечера. Кроме того, граждане могли и могут проголосовать на специально организованных мобильных участках, на дому, по месту нахождения, а не по прописке.

Среда, 1 июля, день окончания голосования, стал в стране нерабочим, чтобы все желающие россияне могли выразить свою позицию.

Маски для каждого и тонны дезраствора

25 июня, в 8 часов утра, в Томской области открылись 773 избирательных участка. Кроме того, в регионе организовано свыше 30 мобильных участков под открытым небом. 26 из них разместились на улицах Томска, 8 в Северске, еще несколько в районах области. На всех, стационарных и мобильных участках, в соответствии с предписаниями ЦИК и рекомендациями Роспотребнадзора, принимаются беспрецедентные меры по соблюдению санитарных норм и профилактике коронавируса.

В регионе впервые организованы мобильные избирательные участки.Фото: из открытых источников

А именно: члены избиркомов были предварительно протестированы на COVID-19, каждому голосующему на входе измеряется температура, предлагается антисептик для рук, выдается набор из одноразовых маски, перчаток и шариковой ручки. Паспортные данные члены избиркомов должны списывать на расстоянии, не принимая в руки документы. Каждый два часа на участках проводится дезинфекция поверхностей. Для этих целей Томской областью было закуплено 55 тонн дезинфектантов.

Часть томичей предпочла воспользоваться возможностью голосования на дому, подав соответствующую заявку в свою участковую комиссию. По данным на 21 июня, от жителей Томской области поступило 5467 таких заявлений – от пожилых людей, маломобильных граждан, многодетных семей. При домашнем голосовании все меры эпидбезопасности также должны быть строго соблюдены.

Без измерения температуры проголосовать не получится.Фото: из открытых источников

Добавим, за ходом голосования в Томской области наблюдают свыше 3000 общественных наблюдателей, представляющих 16 некоммерческих организаций и 5 политических партий.

Личный пример

Утром 25 июня, одним из первых на своем избирательном участке, в гимназии N6 г.Томска, проголосовал губернатор Сергей Жвачкин. Он «на себе» проверил, как организован процесс: продезинфицировал руки, измерил температуру, получил защитную маску, перчатки и ручку, а затем, соблюдая дистанцию, предъявил на расстоянии паспорт, получил бюллетень и проголосовал.

25 июня губернатор стал одним из первых проголосовавших на своем избирательном участке.Фото: из открытых источников

В тот же день посетил свой избирательный участок и мэр областной Томска Иван Кляйн. Оба руководителя призвали томичей последовать их примеру, выразить свое отношение к поправкам, а также поддержать инициативу по присвоению Томску звания «Города трудовой доблести». Напомним, в год 75-летия Победы, это звание предполагается присвоить 20 городам, находившимся в тылу, но внесших большой вклад в обеспечение нужд фронта. Томск вошел в этот список. Решение о присвоении будет принимать Президент РФ по итогам рассмотрения документов, которые направлены регионами в Российскую академию наук. Однако существенное значение будет иметь и народная поддержка. Голосование по данному вопросу также стартовало 25 июня и тоже завершится сегодня.

Параллельно с голосованием по поправкам в Конституцию, томичи могут поддержать присвоение Томску звания "Город трудовой доблести"Фото: из открытых источников

Самый важный голос

По данным облизбиркома на 1 января 2020 года, в Томской области насчитывается 768 355 избирателей. Из них почти половина, 371 997, проживают в Томске, еще 91 434 - это жители Северска. Из районов региона самыми «богатыми» по количеству избирателей являются Томский ( 64061) и Колпашевский (33 067).

По информации, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии, по состоянию на утро 30 июня на территории Томской области приняли участие в общероссийском голосования по внесению поправок в Конституцию 209 132 человека. Это 27,2 % от общего числа избирателей региона. Как изменится этот показатель в течении сегодняшнего дня, завершающего недельный «марафон» голосования, мы обязательно расскажем. Ответ на главный вопрос - соотношение голосов «за» и «против» поправок - станет известен лишь после закрытия участков. Напомним, они будут работать сегодня до 20.00.

-Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас — самый важный, самый главный, - подчеркнул в своем вчерашнем обращении к нации Президент Владимир Путин. Глава государства также заверил, «обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке».

За ходом голосования следят свыше 3000 общественных наблюдателей.Фото: из открытых источников

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1 июля, по состоянию на 12.00 местного времени, в Томской области проголосовали 286 794 человека (явка 37,18%). Лидерами по явке пока являются Верхнекетский и Колпашевский районы. В них проголосовали соответственно 50,82% и 50,17% от общего числа избирателей.