Коронавирус в Томске, последние новости на 1 июля 2020 года: заболевших 2254, пожилым труженикам снова продлили больничный

На утро 1 июля в Томской области зафиксировано 2254 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 57 прибавились вчера.

- Среди нововыявленных инфицированных у троих диагностирована пневмония, у одиннадцати человек имеются признаки ОРВИ, у 43, то есть у подавляющего большинства, заболевание протекает бессимптомно, - рассказал заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление сразу 105 пациентов. Впервые за время пандемии число выздоровевших за сутки превысило число новых случаев заболевания. Таким образом, общее число жителей региона, избавившихся от «короны», перешагнуло за тысячу и составляет уже 1079.

На 1 июля статистика такова...Фото: из открытых источников

В обсерваторах, развернутых под Томском, находятся на двухнедельном карантине 34 томича, вернувшихся из-за рубежа.

За все время пандемии в Томской области скончались 14 человек с подтвержденным COVID-19. Последние летальные исходы были зарегистрированы больше месяца назад, 29 мая.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области по данным на последний день июня составляет 52,5 % (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 245,6 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции равен 0,91. На протяжении последних шести дней он не превышает единицы, необходимой для перехода к первому этапу снятия ограничений. Но пока о шагах в этом направлении областная власть не заявляла. Напомним, режим повышенной готовности установлен в регионе до 10 июля.

Больничный для пенсионеров

Работающие жители Томской области в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину коронавирусной инфекции с 29 июня по 12 июля. Напомним, листки нетрудоспособности оформляются пожилым труженикам, начиная с 6 апреля. Делается это для того, чтобы они могли спокойно находиться на самоизоляции, не теряя доходов и не подвергая себя риску.

- В отличие от предыдущих этапов на новый больничный работающие пенсионеры 65 лет и старше уходят после соответствующего решения главы региона. Режим самоизоляции в Томской области для лиц старшего возраста продлен до 12 июля, - сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Порядок оформления и оплаты листков нетрудоспособности остается прежним. Гражданам не нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом: необходимо лишь сообщить своему работодателю о намерении получить больничный.