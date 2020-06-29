Коронавирус в Томске, последние новости на 30 июня 2020 года: томские школы готовятся к ЕГЭ, рейсы в Питер отменяются

На утро 30 июня, в Томской области зафиксировано 2197 случаев заражения новым коронавирусом. 53 из них пополнили статистику заболеваемости вчера.

Пятнадцать томичей, у которых за минувшие сутки подтвердился COVID-19, госпитализированы с пневмонией. Одиннадцать имеют признаки ОРВИ. 27 человек, то есть 50%, не имеют симптомов инфекции и находятся в домашних условиях, под наблюдением врачей.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление еще 14 человек. Таким образом, общее число жителей региона, победивших коронавирус, достигло 974 человек.

На утро 30 июня сводка по коронавирусу выглядит так...Фото: из открытых источников

В обсерваторах на двухнедельном карантине находится 31 постоялец из числа томичей, вернувшихся из-за границы.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области составляет 54,5(при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 244,9 на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения). Коэффициент распространения инфекции слегка понизился и теперь равен 0,94. Стоит отметить, что уже на протяжении последних пяти дней он не превышает единицы, необходимой для перехода к первому этапу снятия ограничений. Но пока об ослаблении режима повышенной готовности областная власть не заявляла. Напомним, он продлен в регионе до 10 июля.

ЕГЭ подождет

В 2020 году в Томске выпускается 2 715 одиннадцатиклассников. 2 288 выпускников из них сдают ЕГЭ, поскольку планируют поступление в ВУЗы. Однако 427 выпускников от сдачи ЕГЭ отказались, воспользовавшись возможностью получения аттестата без итоговых экзаменов. Напомним, она из-за пандемии коронавируса.

В общей сложности, в областном центре будет организовано 18 пунктов проведения ЕГЭ. Они разместятся в стенах гимназий №№ 13, 18, 24, 26, 29, 55, 56; лицеев №№ 1, 7; СОШ №№ 4, 16, 37, 40, 41, 42, 44, 50, 53

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора общеобразовательными учреждениями приобретены необходимые маски, перчатки, дозаторы с дезинфицирующими средствами, бесконтактные термометры, оборудование для обеззараживания воздуха. В классах будет организована зигзагообразная рассадка за партами – по 1 человеку и не более 10 человек в классе

Владельцам ТЦ дадут отсрочку по налогам

Администрация Томской области заканчивает формирование перечня организаций и предпринимателей, предоставивших отсрочку платежей своим арендаторам в период карантинных мер. В обмен на это владельцы торговых площадей получат льготы по уплате налогов и страховых взносов.

Владельцы ТЦ, сделавшие скидки своим арендаторам, получат налоговые льготы.Фото: из открытых источников

Решением областного и городского парламентов им также снижены ставки арендной платы за земельные участки и объекты госсобственности.Для получения льгот необходимо до 10 июля подать соответствующее уведомление на сайте работа.томск.рф.

Туристам на заметку

Из расписания международного аэропорта «Томск» исчезли прямые рейсы до северной столицы России. Три авиакомпании, которые ранее планировали осуществлять такие полеты, отказались от своих намерений. Первой такое решение приняла S7. Ранее данный перевозчик заявлял о планах выполнения рейсов дважды в неделю, с мая по октябрь. Первый рейс должен был вылететь в Петербург 27 мая, однако он не состоялся и в летней программе полетов S7 не значится.

Осуществлять прямые перелеты из Томска в Питер намеревалась и авиакомпания NordStar. Рейсы должны были стартовать в первый день лета, но были перенесены на начало июля. Сейчас на сайте авиакомпании продажа билетов по данному направлению не ведется. На днях стало известно, что и Ural Airlines не будет доставлять томичей в город на Неве. Таким образом, улететь в Санкт-Петербург из Томска и вернуться обратно пока можно транзитом через Москву, либо через аэропорты Новосибирска и Кемерово.