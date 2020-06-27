Асиновский район: успешный альянс фермеров и землепашцев

Асиновский район имеет богатую историю, связанную с земледелием. Местные жители сотни лет интенсивно возделывали Причулымье, чтобы прокормиться.

Наступили другие времена, на помощь землепашцам пришли современные технологии. Так, в прошлом году урожай хлеба по району составил 23 тыс. 381,3 тонны - на 4,2 тыс. тонн больше, чем в 2018-м. В этом году общая площадь пашни в районе составила 27 138, 2 га, в том числе зерновых и зернобобовых - 11 147,0 га.

Животноводам Асиновского района в прошлом году удалось совершить прорыв в молочном направлении, приоритетном для Томской области. В сельскохозяйственных организациях надоили в среднем по 8 071 килограмму от одной коровы. А за первый квартал 2020-го молочная продуктивность асиновских буренок составила 2 905 «кило» - 109% к 2019 году. Лидерами по приросту этого показателя стали ООО «КФХ «Нива» (113%) и ООО «Сибирское молоко» (109%).

Пуск первой за Уралом роботизированной молочной фермы показал, что «умные» технологии будущего прочно закрепились на Асиновской земле. Смена рациона, создание комфортных условий для животных, работа над улучшением генетики также дают свои результаты.

Серьезный вклад в развитие сельского хозяйства района вносят личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2019 году, например, победителями областных конкурсов «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма» стали сразу три фермера. КФХ Светланы Мезиной из села Ягодное получило господдержку на открытие семейной фермы крупного рогатого скота джерсейской породы и запустило животноводческий комплекс с роботизированным доением.

ООО «Сырная история» реализует проект по производству твердого сыра из молока элитных буренок под маркой Van Klassen. Сыроварня будет перерабатывать около 20 тыс. тонн молока в месяц, а выход готовой продукции составит две тонны сыра ежемесячно.

Хозяйство начинающего фермера Александра Петрова власти поддержали в развитии мясного направления: в селе Ново-Кусково он разводит герефордов. А КФХ Лины Михайлиной, которое второй раз участвовало в грантовой программе, направило средства на развитие уже ставшей популярной у томичей фермы в Ягодном. Средства пойдут на увеличение поголовья, приобретение оборудования, расширение ассортимента.

Отмечают аграриев Причулымья и на федеральном уровне. Хозяйство той же Лины Михайлиной в 2019 году на международной выставке-ярмарке «Агрорусь» в Санкт-Петербурге получило серебряную медаль Минсельхоза РФ по итогам конкурса «Лучшая семейная животноводческая ферма». А продукция местного ООО «Беловодье» (ядро кедрового ореха очищенное и варенье на березовом соке из чаги) была отмечена золотой и бронзовой медалями и дипломами Минсельхоза на Всероссийской агропромышленной выставке-ярмарке «Золотая осень - 2019» в Москве.

Не удивительно, что такой исторически сложившийся и успешный альянс фермеров и землепашцев признают на всех профессиональных мероприятиях. Помимо выпуска традиционной мясной и молочной линейки, в Асиновском районе занимаются пчеловодством, разведением птицы и кроликов, представляют более 30 видов продукции из дикоросов. Вот уже много веков эти люди бережно принимают и щедро делятся тем, что дарит им природа Причулымского края.