Преобразованиям помогает бизнес

Противоэпидемические меры внесли коррективы в культурно-массовые мероприятия Асиновского района: День города, традиционно отмечавшийся в райцентре в июне, пришлось отменить. Такая же судьба, похоже, ждет и Межрегиональный фестиваль декоративно-прикладного искусства «Золотая береста», который давно является брендом Асина. Все праздничные события будут заменены на мероприятия в онлайн-формате либо перенесены на следующий год.

Однако приостановить социально-экономическое развитие района невозможно, и нынешним летом асиновцы вводят в строй и реконструируют несколько значимых объектов инфраструктуры.

- Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы продолжаем активное участие в нацпроектах по развитию сельских территорий и изменению качества городской среды, - говорит глава Асиновского района Николай Данильчук. - Все традиционные сезонные работы - подготовка района к зиме, посевная кампания, заготовка кормов для сельскохозяйственных животных, ремонт дорог, социальных и образовательных объектов - идут в плановом режиме. Например, с помощью госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» проводится серьезный капитальный ремонт школы в селе Ягодное. Стоимость работ составляет без малого 100 миллионов рублей, что позволит полностью отреставрировать объект от основания до крыши. Мы надеемся, что уже в нынешнем году ребятишки придут учиться в обновленную школу.

По словам Николая Александровича, преобразования на селе стали возможными благодаря развитию аграрного сектора района - это ООО «Сибирское молоко», ООО «Сибирские органические продукты», ООО «КФХ «Нива».

- Например, при финансовом участии КФХ «Нива» подготовлена проектно-сметная документация для будущего ремонта школы в другом селе - Новониколаевке, - продолжает глава района. - Есть надежда, что в 2021 году, если проект одобрит Министерство сельского хозяйства РФ, мы также отреставрируем этот объект к первому сентября. Все это отвечает стратегической линии государства: вкладывать деньги в социальную инфраструктуру тех территорий, где есть успешно развивающиеся сельхозпроизводители.

Одновременно нынешним летом продолжится благоустройство районного центра: в Асине планируется обновить асфальт на центральной площади и пешеходных зонах. При поддержке областного бюджета начался капремонт асиновского Дома культуры, который не реставрировался уже 40 лет. Обновленное здание будет введено в строй уже к концу года, что, несомненно, даст толчок развитию культурной жизни города.

В 2019 году в Ягодном, благодаря выигранному областному конкурсу «Инициативное бюджетирование», был реконструирован хоккейный корт. Нынче село вновь победило в этой программе. Теперь средства будут направлены на обустройство типовой детской площадки, которая вместе со стадионом и кортом составит спортивно-оздоровительный комплекс, а в деревне Мало-Жирово будет благоустроена территория сквера.

- В районе активно реализуется губернаторская программа «Дороги». Все процедурные вопросы в этом году были решены в кратчайшие сроки, благодаря чему в сельских поселениях ремонт уже закончен. Сейчас подрядчики трудятся в городе Асино, где заложена наибольшая часть расходов, - говорит Николай Данильчук. - При этом мы синхронизировали реконструкцию дорожной сети с мероприятиями по программе «Комфортная среда», где также задействован немалый объем средств. Не сомневаюсь, что благодаря этому центр города к осени преобразится к лучшему.

Немаловажно, что ремонтные работы в селе Ягодное и районном центре выполняет асиновская строительная компания. Вместе с поддержкой местного агробизнеса, а также крупных лесопереработчиков, с которыми район имеет соглашение о социальном партнерстве, это помогает слаженно и оперативно заниматься преобразованием инфраструктуры района.

- Наши предприниматели - патриоты родного края, поэтому мы уверены, что все важные сезонные работы будут выполнены быстро и качественно, - заключает глава района.