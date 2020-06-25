2020-06-25T12:08:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 25 июня 2020 года: число заболевших приближается к 2000, снова можно на Черное море

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 25 июня 2020 года
Алиса Селезнева
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Курорты юга России снова готовы принять томичей.Курорты юга России снова готовы принять томичей.Фото: из открытых источников
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В четверг, 25 июня, в Томской области зарегистрированы 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 1968 человек. И пока нет оснований предполагать, что на этом прирост COVID-пациентов остановится.

- У 32-х томичей с коронавирусом, выявленных за минувшие сутки, инфекция протекает бессимптомно, у 23-х имеются признаки ОРВИ, у четырех диагностирована пневмония, - уточнил заместитель руководителя регионального оперштаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление тринадцати жителей региона. В общей сложности, победили опасную «корону» уже 862 томича.

В обсерваторах под Томском прибавилось число вынужденных постояльцев – сейчас на самоизоляции там находятся 27 человек, вчера их было 16.

Показатель свободного коечного фонда в Томской области составляет 57,3% (при необходимых для снятия ограничений 50%), охват тестированием – 248,9 человека на 100 тысяч населения (при необходимых 110 на 100 тысяч населения).

Но самое главное, коэффициент распространения COVID-19 уже третьи сутки подряд держится ниже единицы. 23 июня он впервые за май-июнь опустился ниже единицы – 0,87, 24 июня остался на том же уровне, а сегодня и вовсе опустился до 0,81. Напомним, для начала снятия ограничительных мер он должен быть меньше единицы - на первом этапе, меньше 0,8 – на втором, меньше 0,5 – на третьем. Именно на третьем заключительном этапе будет возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, а также общепита, гостиниц, всех образовательных учреждений. Будем надеяться, что до этого момента осталось ждать совсем немного времени. А пока режим повышенной готовности остается в силе – до 10 июля.

Число заболевших томичей приближается к 2000. Фото: из открытых источников

Число заболевших томичей приближается к 2000.Фото: из открытых источников

Курорты ждут

Аэропорт ТОМСК открыл программу полетов на популярные курорты юга России. К услугам томичей прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь.

- Ожидая летом 2020 года высокий спрос на южные курорты России, Аэропорт ТОМСК привлек на данные направления 3 авиакомпании. В общей сложности, ими в течении лета из Томска в Симферополь будет выполняться 4 рейса в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям (обратно по средам, субботам и воскресеньям), в Сочи – 2 рейса в неделю по воскресеньям (обратно также по воскресеньям), в Анапу – 2 рейса в неделю по воскресеньям (обратно по субботам), - сообщила хорошие новости пресс-служба «воздушной гавани» региона.

Из аэропорта Томска можно улететь в Крым и в Краснодарский край. Фото: из открытых источников

Из аэропорта Томска можно улететь в Крым и в Краснодарский край.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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