2020-06-19T05:12:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 19 июня 2020 года: резкий прирост заболевших, очаги в районах, COVID-19 в «Парусе»

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 19 июня 2020 года
Алиса Селезнева
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Рост заболевших продлевает действие масочного режима.Рост заболевших продлевает действие масочного режима.Фото: из открытых источников
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На утро 19 июня в Томской области подтверждено 1515 случаев заражения коронавирусом. Из них 89 выявлено вчера, это рекордный показатель за все время пандемии в регионе.

- Рост числа заболевших обусловлен двумя выявленными новыми очагами на производственных предприятиях в Асиновском и Томском районах. Все заболевшие с клиническими симптомами госпитализированы. Проводится эпидемиологическое расследование: устанавливаются контакты инфицированных, дезинфицируются помещения. Кроме того, продолжают выявляться заболевшие по установленным ранее очагам, - прокомментировал заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Он подчеркнул, что массовые заражения происходят исключительно из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований: отсутствия средств индивидуальной защиты на работе и в общественных местах (прежде всего в магазинах и общественном транспорте), игнорирования социальной разобщенности и несоблюдения дистанции.

Показатель заболеваемости в Томской области составляет 131, 1 на 100 тыс. населения, что соответствует 70-му месту в России и седьмому в СФО. Напомним, еще буквально в начале этой недели мы занимали 76-е место среди 85 регионов России, а число заболевших было меньше тысячи.

Есть и хорошие новости: контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 31 томича, таким образом, общее число выздоровевших жителей региона достигло 715 человек. Почти совсем опустели обсерваторы: в них осталось десять человек. С 29 мая в регионе не зарегистрировано ни одной новой смерти пациентов с COVID-19.

Льготы для резидентов

Администрация Томской области и ОЭЗ ТВТ «Томск» разработали льготу для резидентов, арендующих офисы и лаборатории на территории особой экономической зоны.

– В непростых для экономики условиях пандемии администрация региона и руководство ОЭЗ приняли решение предоставить резидентам скидку в размере 30 процентов на аренду помещений, – сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов.

Резиденты ОЭЗ получат из-за пандемии льготы на аренду помещений. Фото: из открытых источников

Резиденты ОЭЗ получат из-за пандемии льготы на аренду помещений.Фото: из открытых источников

Мера поддержки будет действовать с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Напомним, сейчас ежемесячная ставка арендной платы на краткосрочный период по системе «все включено» в корпусах ОЭЗ «Томск» составляет 650 рублей за «квадрат» в офисных и 520 руб. в лабораторно-производственных помещениях. С июля по декабрь 2020 года она будет снижена до 455 руб. за офисы и 364 руб. за лаборатории. При заключении долгосрочных договоров аренды ставка будет еще ниже.

Студент ТГУ госпитализирован с COVID-19

В общежитии ТГУ «Парус» выявлен единичный случай COVID-19, заболевший студент госпитализирован.

-Все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, обработаны специальным раствором. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и продолжайте соблюдать меры профилактики. Носите маски и перчатки, дезинфицируйте гаджеты, не покидайте общежитие без необходимости, - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале вуза. О возможном расселении «Паруса» из или его закрытии на карантин, пока ничего не говорится.

В общежитии "Парус" ТГУ выявлен случай коронавируса . Фото: из открытых источников

В общежитии "Парус" ТГУ выявлен случай коронавируса .Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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