Покой не только снится: томичи оценили актуальность закона о тишине

Помните, как в начале апреля, в период самоизоляции, городские власти призывали томичей не заниматься шумным ремонтом? Тогда, будучи фактически запертыми в четырех стенах, многие жители многоквартирных домов взялись за хозяйственные работы.

На «горячие линии» по коронавирусу стали поступать жалобы пожилых людей на использование соседями дрелей и перфораторов. Впрочем, страдали из-за шума не только те, кто находился в самоизоляции в силу возраста, но и, например, семьи с маленькими детьми, которые не могли «сбежать» на улицу.

Много шума… Вокруг чего?

На тот момент все ограничилось просьбами отнестись к ситуации с пониманием и отложить проведение ремонта до полного снятия ограничительных мер.

Увы, запреты не вполне сняты по сей день (кстати, глава Минздрава заявил, что отмена всех ограничений, введенных в России из-за распространения COVID-19, возможна к февралю). Зато у нас в регионе близится к финишу обсуждение закона «Об отдельных вопросах обеспечения права граждан на отдых на территории Томской области». Или, проще, закона о тишине.

Собственно, законопроект, подготовленный ко второму чтению, депутаты областной Думы рассмотрели еще 18 мая. В частности, по сравнению с первоначальным вариантом в документе конкретизирован перечень запрещенных действий, которые нарушают тишину и покой граждан; ранее он был открытым. Расширилась и сфера действия закона: сначала она включала только многоквартирники, а теперь сюда добавлены индивидуальные жилые дома, дачные участки, гостиницы и интернаты. То есть практически все места обитания, где сосед может помешать соседу шумом и криками…

Поясним, что по действующему законодательству закон о тишине принимается в каждом регионе самостоятельно. Субъекты РФ сами устанавливают рамки ночного времени и периоды для проведения ремонтных и других шумных работ.

Хотя было инициировано обсуждение и федерального закона; соответствующие поправки в КоАП и Жилищный кодекс, ужесточающие наказание для нарушителей, разработали депутаты Госдумы России. Законопроект планировалось внести в парламент до конца весенней сессии, но, видимо, у думцев пока до него не дошли руки. Что простительно, учитывая количество принятых за последние три месяца антикризисных решений.

Дрель и отбойный молоток в сознании горожан стали символами нарушения спокойствия.Фото: из открытых источников

Ремонт – вне конкуренции

Депутаты Законодательной Думы Томской области к делу подошли творчески. На официальном сайте 8 июня был запущен опрос «Право на отдых», в котором жителям региона предложили оценить актуальность будущего закона о тишине.

Судя по итогам, думцы довольны: тема вызвала интерес у аудитории. В опросе приняли участие более двух с половиной тысяч посетителей сайта. Из них 70% ответили, что с проблемой шума сталкиваются «очень часто» или «часто»; меньше 15% участников считают, что эта тема для них не актуальна.

Самыми «популярной» – а точнее, самой распространенной и раздражающей! – причиной шума 60% респондентов назвали ремонт, которым занимаются соседи. Крик, свист, пение, танцы, стук считают раздражителями 46% опрошенных. Использование звуковоспроизводящей аппаратуры, усилителей звука, в т. ч. числе установленных в автомобилях, на балконах или подоконниках, беспокоит 43% респондентов.

Интернет-аудитория поддержала идею запрета на проведение в многоквартирных домах шумного ремонта, переустройства, перепланировки с 13.00 до 15.00 с понедельника по субботу включительно. Как сообщила пресс-служба областного парламента, именно этот пункт вызвал бурное обсуждение в думских комитетах. В пользу запрета высказались 64% участников опроса, против – почти 30%, а тех, кто не определился, набралось чуть более 6%.

Теперь, с учетом результатов «народного голосования», депутаты вновь рассмотрят законопроект о тишине. Скорее всего, он будет принят на очередном собрании Думы в июне.

Плачет деточка за стеною…

Но вернемся к первопричине. С физиологической точки зрения шум – это всякий неблагоприятно воспринимаемый звук. С юридической точки зрения под шумом понимают любые звуки, которые превышают максимально допустимый уровень. Согласно СанПиН, в дневное время он равен 55 децибел, в ночное – 45 децибел.

Обратите внимание: исключением является шум от действий, направленных на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, действий, совершаемых при отправлении религиозных культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий и т. д. Любопытно, что плач ребенка, звук текущей воды или чьих-то шагов под понятие «шум» тоже не подпадают.

Как действовать и куда жаловаться страдальцам, пока нет соответствующего закона? «РБК Недвижимость» предлагает следующие рекомендации на этот счет.

Прежде всего, необходимо выявить, откуда идет шум, и попытаться урегулировать этот вопрос с соседями самостоятельно. В противном случае борьбу за соблюдение тишины и покоя можно вести только через властные структуры. Шумных соседей в таком случае можно привлечь к двум видам ответственности: административной и гражданской.

В первом случае достаточно будет вызвать сотрудников полиции, которые по прибытии на место происшествия должны незамедлительно составить протокол о правонарушении и пресечь его. Если факт установлен, дело об административном правонарушении рассматривается территориальным управлением Роспотребнадзора, куда также могут обратиться граждане.

В крайнем случае, можно попробовать пожаловаться на шумных соседей своему участковому.Фото: из открытых источников

Для привлечения нарушителей тишины к гражданской ответственности следует обратиться в суд с требованием о взыскании компенсации морального вреда. В таком случае необходимо представить доказательства того, что соседи нарушали тишину, а также данные по измерению уровня шума.

…Ну а если после этого вы не нажили себе врагов в подъезде и не заработали язву вкупе с нервным расстройством, можем только порадоваться за своих читателей.