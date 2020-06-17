Коронавирус в Томске, последние новости на 18 июня 2020 года: прокурорская проверка в «ковидарии», защита дипломов онлайн из-за пандемии

На утро 18 июня в Томской области подтверждено 1426 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 56 выявлено вчера.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 36 томичей, таким образом, общее число выздоровевших жителей региона достигло 684 человек.

В обсерваторах на двухнедельном карантине осталось всего 10 постояльцев.

По данным оперштаба, среди регионов Сибирского федерального округа статистика по заболеваемости на 100 тысяч населения следующая: Республика Тыва – 809,8, Республика Хакасия – 258,5, Красноярский край – 237,7, Иркутская область – 187,1, Новосибирская область – 160,7, Томская область – 126,9, Алтайский край – 126,8, Республика Алтай – 126,7, Омская область – 126,5, Кемеровская область – 40. Показатель заболеваемости в Томской области соответствует 69 месту в России и шестому в СФО. Напомним, 16 июня регион занимал 72-ое место в России и восьмое в округе.

На прокурорском контроле

Прокуратура Томской области проведет проверку в Респираторном госпитале МСЧ N 2 Томска в связи с появлением в СМИ сведений о возможной нехватке мест для больных коронавирусной инфекцией.

- По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка эффективности и достаточности мер, принимаемых региональными органами государственной власти в целях обеспечения права граждан на стационарную медицинскую помощь в условиях пандемии, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте областной прокуратуры.

Стационар на дому

На базе больницы N 2 в Томске создан респираторный дневной стационар на дому для пациентов с признаками респираторной инфекции и с отрицательным тестом на COVID-19, – рассказала главный пульмонолог региона Анна Тетенева. В рамках деятельности стационара медики ведут наблюдение за пациентами, как очно, посещая их на дому, так и через дистанционные консультации по телефону или видеосвязи (в случае, если такая техническая возможность у пациента есть). Помощь томичам с симптомами респираторных заболеваний в домашних условиях также оказывают врачи поликлиник. Если необходимо, то заболевших госпитализируют в специализированное пульмонологическое отделение больницы №3.

Прокуроры проверят хватает ли мест для больных коронавирусом в Респираторном госпитале МСЧ N 2.Фото: из открытых источников

Защита диплома – прямо из дома

В Томском политехническом университете продолжаются дистанционные защиты выпускных квалификационных работ. В онлайн формате, необходимость которого вызвана пандемией коронавируса, защитились уже 579 человек. В том числе, 383 бакалавра, 17 специалистов, 49 магистрантов и 130 аспирантов.

В начале защиты каждый выпускник подтверждает свою личность, демонстрируя в камеру паспорт и свою комнату. Затем приступает к докладу, в ходе которого может выводить на экран презентации и дополнительные визуальные материалы. Члены комиссии могут задавать ему вопросы.

- Были опасения, что случится большое число переносов защит по техническим причинам. Однако они не оправдались, число переносов незначительно отличается от прошлых лет, — отметил проректор ТПУ по образовательной деятельности Михаил Соловьев.