Коронавирус в Томске, последние новости на 17 июня 2020 года: свыше 460 томичей в стационарах, Респираторный госпиталь СибГМУ заполнен

На утро 17 июня в Томской области зафиксировано 1370 случаев заражения новым коронавирусом. Из них сразу 56 прибавилось вчера.

Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 25 человек. Всего в настоящее время лечение в «ковидариях» и в инфекционных отделениях больниц проходят 462 пациента. В кислородной поддержке из них нуждаются семнадцать : 12 подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной), пять - на масочной подаче кислорода.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление сразу 40 человек, это один из самых высоких суточных показателей за время пандемии. В общей сложности, победили "корону" уже 648 жителей нашего региона (около 50% от числа заразившихся).

На карантинах в обсерваторах осталось всего одиннадцать человек.

Среди регионов Сибирского федерального округа по заболеваемости на 100 тысяч населения Томская область занимает восьмое место. Для сравнения в Республике Тыва данный показатель составляет 783,8, в Республике Хакасия – 253,8, в Красноярском крае – 232,2 на сто тысяч жителей. Среди регионов России по уровню распространения коронавирусной инфекции среди населения Томская область занимает 72-место из 85-ти, входя в двадцать субъектов с наиболее благополучной ситуацией.

Оперштаб информирует...Фото: из открытых источников

СХК помог медикам

Сибирский химический комбинат перечислил медицинским учреждениям ЗАТО Северск более семи млн рублей на приобретение аппаратуры для лечения пациентов с коронавирусом. Из них более трех млн рублей выделены “Сибирскому федеральному научно-клиническому центру” ФМБА России на приобретение 20 концентраторов кислорода и двух изоляционных боксов для транспортировки больных. Около четырех млн рублей в качестве безвозмездной помощи переведены атомным комбинатом в Центр гигиены и эпидемиологии №81 ФМБА России. На эти средства будет приобретена ПЦР-лаборатория со всем необходимым оборудованием и защитным боксом.

Одна свободная койка

Респираторный госпиталь СИбГМУ отработал ровно месяц.

- Месяц отработали. Сегодня на 90 койках - 89 пациентов. Из них 86 с пневмонией. В реанимации - 4 человека, - рассказала в своем телеграм-канале Ольга Кобякова, ректор медуниверситета. Пятую часть пациентов, по ее словам, уже вполне можно было бы выписать, поскольку их состояние здоровья больше не внушает опасений. Но есть проблема…

- Они продолжают выделять вирус. В социум и в семьи им возвращаться пока нельзя. Нужно два отрицательных результата анализа на COVID-19. Таких пациентов около 20% в структуре госпитализированных. Люди устают в больнице и хотят домой. Сейчас думаем, что с этим делать, - поделилась Кобякова.