Оказывается, хорошо живем: по уровню доходов томичи вошли в топ-25 российских регионов

РИА Новости опубликовало рейтинг российских регионов по уровню благосостояния среднестатистической семьи. В девятый раз подряд его возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. В целом в лидерах за 2019 год нефтегазодобывающие субъекты и финансовые центры, в конце списка – Северный Кавказ, Ивановская и Псковская области, Алтайский край.

Максимально возможный остаток

Томская область, согласно исследованию, занимает в рейтинге довольно благополучную 22-ю позицию. Здесь в прошлом году максимально возможный остаток денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов составил в месяц 28 606 руб., а семьи с одним ребенком – 40 794 руб.

Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. По итогам 2019 года в рядовой российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых трат максимально возможный остаток составляет 37,5 тыс. руб.

Экономический кризис, связанный с угрозой коронавируса, не способствует росту благосостояния.Фото: из открытых источников

В лидирующей группе рейтинга благосостояния семей по-прежнему представители нефтегазодобывающих регионов и финансовые центры. Бессменным лидером остается Ямало-Ненецкий АО, где в 2019 году максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб.

Вторую строчку заняла Сахалинская область с максимальным остатком в 72,7 тыс. руб. Следом идут столичные регионы: в московских среднестатистических семьях показатель составляет 65,8 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 57,3 тыс. Замыкает лидирующую пятерку Ханты-Мансийский АО, где в средней семье с двумя детьми после минимально возможных затрат остается 56,8 тыс. руб.

Между богатыми и бедными регионами страны по-прежнему остается огромный разрыв.Фото: из открытых источников

Еще в шести субъектах РФ максимальный свободный остаток денежных средств семьи со средним по региону заработком родителей превышает общероссийский уровень. К ним относятся Магаданская область, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Республика Саха (Якутия), Московская и Тюменская области.

В десяти российских регионах в свободном распоряжении у семьи со средним заработком после минимальных расходов остается в месяц менее 10 тыс. руб. В состав замыкающей рейтинг группы входят Республика Калмыкия, Брянская область, Республики Дагестан и Ингушетия, Алтайский край, Карачаево-Черкесская Республика, Псковская и Ивановская область, Чеченская Республика (4,2 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарская Республика (1,02 тыс. руб.).

Исходя из полученных данных, эксперты предполагают, что в этих субъектах семьям, получающим среднюю по региону зарплату, сложно содержать двух детей без дополнительных доходов. От 10 до 15 тыс. руб. после минимальных расходов остается в среднестатистических семьях с двумя детьми в 19 российских регионах, что также немного.

Семьям с одним ребенком легче

В среднестатистической семье с одним ребенком свободный денежный остаток при минимальных тратах составляет 48,2 тыс. руб. По итогам 2019 года регионов, где семьи располагают большей суммой, всего 13; субъектов, где максимально возможный свободный денежный остаток не превышает 20 тыс. руб., – восемь. Лидерами рейтинга остаются те же – Ямало-Ненецкий АО, где семья с одним ребенком после минимальных расходов может располагать остатком в 101,6 тыс. руб., Сахалинская область (86,2 тыс. руб.) и Москва (76,1 тыс. руб.).

Семьям с одним ребенком живется значительно легче.Фото: из открытых источников

Как считают аналитики, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что пропасть между богатыми и бедными регионами огромна и значимых предпосылок для ее сокращения не наблюдается. Предыдущие несколько лет многие макроэкономические показатели демонстрировали положительную динамику, но благосостояние российских семей от этого существенно не менялось.

При этом текущий кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции, сильно ударил по многим сферам экономики, что отразится на большинстве россиян вне зависимости от региона проживания. Поэтому, по мнению экспертов РИА Новости, ожидать существенного улучшения по итогам 2020 года не приходится, на это потребуется время.