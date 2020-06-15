Коронавирус в Томске, последние новости на 16 июня 2020 года: в обсерваторах осталось всего 15 постояльцев, безработица из-за пандемии выросла вдвое

На утро 16 июня в Томской области, в общей сложности, выявлено 1314 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 46 – вчера.

Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 18 человек, у остальных инфекция протекает бессимптомно или в легкой форме, они находятся в домашних условиях под контролем медиков.

Всего в настоящий момент лечение в томских стационарах проходят 458 COVID- пациентов. В кислородной поддержке из них нуждаются 16 человек: девять подключены к аппаратам ИВЛ (восемь на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), семь пациентов на масочной подаче кислорода. По данным на субботу, 13 июня, к аппаратам ИВЛ было подключено семь пациентов.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 9 человек (вчера было 23). Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 608.

В обсерваторах на карантине осталось всего пятнадцать человек, за минувшие сутки из них отправлены домой более тридцати граждан.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 117,5 человека, что соответствует 71-му месту в России и седьмому в Сибирском федеральном округе. Коэффициент распространения инфекции продолжает снижаться и на сегодня составляет 1,02. ( для начала выхода из режима самоизоляции он должен быть равен или меньше единицы).

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 1314 случаев заболевания коронавирусом, 608 человек выздоровели, 14 умерли.

Пандемия вдвое увеличила безработицу

По данным регионального департамента труда и занятости населения на конец мая, безработица в Томской области в период пандемии выросла в 2,5 раза –до 15,17 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы по региону составил 2,8% экономически активного населения (на 1 января 2020 года – 1,1%). Наибольший прирост был зафиксирован в Томске (в 4,5 раза), Асиновском районе (в 3,8 раза) и Стрежевом (в 3,2 раза).

Власть окажет безработным дополнительную помощь.Фото: из открытых источников

В качестве помощи от государства томичам, у которых 1 марта закончился период выплаты пособия по безработице, продлят его еще на три месяца. Индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере – 12 130 руб. Минимальное пособие по безработице за май-июль увеличено до 4 500 руб.

В Северске за уик-энд число заболевших выросло до 35

На 15 июня на территории ЗАТО Северск подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 8 человек госпитализировано, выздоровело семь человек, - сообщила в понедельник пресс-служба администрации Северска.

Также сообщается, что 20 северчан, имеющих подтвержденный COVID-диагноз, проходят лечение амбулаторно. Напомним, по данным на 11 июня, в «закрытом городе» было выявлено 29 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших за минувший праздничный уик-энд возросло на шесть человек.