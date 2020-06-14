Коронавирус в Томске, последние новости на 15 июня 2020 года: госпитализированы свыше 400 жителей региона

На утро 15 июня в Томской области подтверждено 1268 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 53 выявлено вчера.

Из вновь заболевших госпитализированы 25 человек: у 14 из них имеются симптомы ОРВИ, у одиннадцати диагностирована пневмония. В общей сложности, лечение в стационарах проходит в настоящий момент 434 жителя региона.

У 28-ми человек из числа выявленных за минувшие сутки заболевших, коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Они изолированы в домашних условиях под контролем медиков.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 23 человек. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 599. Это почти 50% от количества тех, кому был подставлен диагноз COVID-19.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся всего 45 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 112,6 человека, что соответствует 71-му месту в России и седьмому в Сибирском федеральном округе.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 1268 случаев заболевания коронавирусом, 599 человек выздоровели, 14 умерли.

Предприниматели получили помощь

29 томских предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, получили отсрочки по выплатам налогов на общую сумму 75 млн рублей.

- Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам со сроками уплаты в 2020 году, за исключением НДПИ, акцизов, НДФЛ и страховых взносов в части сумм, направляемых на накопительную пенсию. Для получения отсрочки у предприятия должно быть зафиксировано снижение доходов не более чем на 10%, а также наличие убытков в отчетном периоде (при условии, что их не было в 2019 году). Рассрочка предоставляется от трех месяцев до пяти лет, - рассказал руководитель управления ФНС по Томской области Геннадий Морозов.