«Голосом» рук и сердца: томские инвалиды по слуху и сурдопереводчики исполнили гимн России на языке жестов

12 июня, в День России, в Интернете состоялась премьера видеоклипа, в котором инвалиды по слуху и сурдопереводчики из более чем десяти регионов страны, исполнили государственный гимн.

Инициаторами и главными организаторами проекта выступили Томское и Астраханское отделения Всероссийского общества глухих, а также Томский техникум социальных технологий. К патриотической акции им удалось подключить соратников из Новокузнецка, Хабаровска, Тюмени, Якутска, Армавира, Сахалина, Башкортостана и др.

- Своим клипом мы хотели показать, что все мы очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но всех нас объединяет то, что мы граждане России – страны с богатой историей, нашей великой, единственной Родины, - рассказала Анна Соболева, координатор проекта, сурдопереводчик техникума социальных технологий г. Томска.

В настоящее время профессию сурдопереводчика в данном образовательном учреждении получает 23 молодых человека, среди студентов тоже есть слабослышащие и глухие томичи.

В общей сложности, участие в съемках клипа из них, а также из числа бывших выпускников техникума, приняли шесть юношей и девушек. Свои строчки «пропели руками» и представители Томского отделения ВОГ.

Представители Томского отделения ВОГ тоже поддержали проект.Фото: из открытых источников

- Мы распределили фразы из куплетов гимна с ребятами из других городов, а припев пели все. И мы, и другие участники, постарались выбрать для съемок самые красивые и значимые места своих родных городов, чтобы показать их остальным. Монтировал весь отснятый материал и накладывал музыку, томич Хусанбой Сайдалимов, который раньше учился на сурдопереводчика. Творческий процесс всем его участникам доставил массу удовольствия, подарил новые знакомства, - признается Анна.

12 июня ролик был размещен на сайтах образовательных учреждений и региональных отделений ВОГ, принявших участие в социально значимом проекте. Судя по комментариям и " лайкам" зрителей, такое исполнение гимна страны очень многим пришлось по душе.