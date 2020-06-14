Всплески и спады «витаминного» рынка

Гречка – для сытости, имбирь и лимоны – для защиты от загадочного коронавируса… Какие-то два месяца назад, когда в обиход вошло понятие «самоизоляция», россияне бросились истово скупать эти продукты. Однако ажиотажный спрос быстро обернулся падением продаж.

Чеки правду говорят

Как сообщают «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в начале июня 2020 года в сравнении с апрелем реализация свежего имбиря упала на 73% в Москве и на 63% – по России. Продажи лимонов в столице сократились на 49%, по стране – на 12%.

Ограничительные меры в регионах смягчаются, люди принимают жизнь в условиях пандемии как данность, учатся разбираться, что в этой ситуации хорошо и что плохо. Практически сходят на нет и попытки защититься от инфекции народными средствами, характерные для начала эпидемии COVID-19. Это сказалось на ценах: по информации ритейлеров, стоимость лимонов и имбиря в магазинах фактически вернулась к докарантинному уровню,

«Платформа ОФД» ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков, поступающих с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей России. Аналитики компании проанализировали спрос на имбирь и лимоны в начале июня (с 1-го по 7-е) по сравнению с пиковым периодом продаж, который пришелся на 13-19 апреля. Уверовав в их защитные свойства, россияне настолько активно скупали эти природные продукты, что цены на них резко подскочили.

Например, средняя стоимость имбиря уже в конце марта достигла 1,5 тыс. рублей за килограмм, сообщал оператор фискальных данных «Такском», хотя еще в начале месяца она составляла 460 рублей. Дошло до того, что депутаты Государственной Думы России (!) обратились в Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета, – корень имбиря, чеснок, лимоны, мед...

Этот снимок запечатлел ажиотажный рост цен на лимоны в томских магазинах.Фото: из открытых источников

Но недолго радовались поставщики. По данным «Платформы ОФД», с начала лета объем продаж имбиря в денежном выражении в столице сократился на 73% по сравнению с апрелем, а средний чек упал на 68% – до 31 рубля. В целом по стране ситуация примерно такая же: реализация снизилась на 63%, средний чек упал на 55% – до 37 рублей.

Объем продаж лимонов в Москве в денежном выражении сократился на 49%, а средний чек покупки составил 117 рублей (на 27% меньше, чем в апреле). В целом по стране реализация не снижалась настолько резко: она упала на 12%, а вот средний чек снизился на 49% – до 63 рублей. При этом, согласно актуальным данным «Платформы ОФД», подобная негативная динамика не прослеживается при покупках других продуктов.

Для примера: в российских супермаркетах объем продаж пищевых продуктов снизился на 1%, а средний чек покупки сократился на 7% и составил 496 рублей. В магазинах шаговой доступности реализация выросла на 7%, средний чек уменьшился на 4% – до 357 рублей.

Кстати, в конце февраля – начале марта из-за распространения нового коронавируса временно подорожал еще и чеснок. Но здесь цены вернулись на прежний уровень уже в апреле.

Миф о заморском корне

В первых числах апреля задержки поставок имбиря в Томск привели к его дефициту в магазинах и супермаркетах. Пришлось вмешаться даже областным властям, хотя в тот жесткий ограничительный период «Белому дому» явно было не до мониторинга «чудодейственного» корня на рынке. Но в связи с обращениями томичей департамент потребительского рынка направил вопросы торговым представителям для разъяснения ситуации.

Его начальник Наталия Забавнова информировала: «Есть задержки с поставками имбиря. Торговые сети заявляют, что просто не успели подвезти. Имбирь сейчас пользуется особой популярностью, потому что в Интернете прошла информация, что он является средством лечения коронавируса, и люди побежали его скупать».

В некоторых торговых точках города стоимость имбиря за месяц выросла втрое – с 330 рублей за кило до тысячи с лишним. В одночасье подорожали и лимоны: розничная цена взлетела до 400-500 рублей и выше. И что же? Сегодня, в начале июня, в Томске на фруктово-овощных прилавках можно увидеть пожухлые плоды уже по полторы сотни, явно из старых запасов. Но из-за непрезентабельного вида покупатели воротят от них нос. Что касается имбиря, в ближайшей лавочке килограмм корешков охотно отдадут за 199 рублей.

Между тем медики развенчивают миф о целительных свойствах имбиря. Пряность эта полезна для организма в целом, но далеко не единственный источник необходимых витаминов. Тем более не может заморский корень применяться в качестве лечения – равно как и профилактики – коронавирусной инфекции.

Добавим: в «Платформе ОФД» считают, что продажи имбиря и лимонов упали по нескольким причинам. Прежде всего, страхи россиян перед инфекцией постепенно утихают. Плюс к этому с приходом лета люди стали пить меньше чая с этими добавками. Сказалось и то, что желающие защититься от бушующего коронавируса закупили все необходимое с лихвой еще весной, и сделанные запасы пока не закончились.

Покупаете овощи и зелень? Убедитесь, что продавец в маске и перчатках.Фото: из открытых источников

Ну а граждане, которые все еще используют народные средства для профилактики и борьбы с инфекцией, уже предпочитают традиционные летние добавки, вроде листьев смородины и малины, мяты и прочих душистых травок.