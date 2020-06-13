2020-06-13T21:03:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 14 июня 2020 года: число заразившихся томичей перевалило за 1200, обсерваторы почти опустели

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 14 июня 2020 года
Алиса Селезнева
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За время пандемии коронавирусом в регионе заразились свыше 1200 человек.За время пандемии коронавирусом в регионе заразились свыше 1200 человек.Фото: из открытых источников
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На утро 14 июня в Томской области подтверждено 1215 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 48 выявлено вчера.

Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 27 человек. Всего лечение в стационарах в настоящее время проходят 428 пациентов с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке из них нуждаются 13 : семь подключены к аппаратам ИВЛ, шесть - на масочной подаче кислорода

В обсерваторах на самоизоляции находятся 53 человека (два дня назад было 99).

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление 27 человек. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 576. Это почти 50% от количества тех, кому был подставлен диагноз COVID-19.

Среди регионов Сибирского федерального округа статистика по заболеваемости на 100 тысяч населения следующая: Республика Тыва – 672,9, Республика Хакасия – 237, Красноярский край – 214,9, Иркутская область – 152,9, Новосибирская область – 145,4, Алтайский край – 114,8, Томская область – 108,1, Омская область – 107,1, Республика Алтай - 99,9, Кемеровская область – 35. Показатель заболеваемости в Томской области соответствует 71-му месту в России (вчера было 72-ое место) и седьмому в СФО.

Согласно данным оперштаба, охват тестированием составляет 253,4 на 100 тыс. населения (вдвое выше планки для снятия основных ограничений режима самоизоляции), из респираторных коек остаются свободными 62,1% (при нормативе - больше 50%). Коэффициент распространения инфекции составляет 1,13 ( вчера был 1,24). Напомним, как только этот показатель будет равен единице, при соблюдении нормативов по двум вышеперечисленным параметрам, в регионе будет возобновлена работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 1215 случаев заболевания коронавирусом, 591 человек выздоровел, 14 умерли. Последние по времени случаи смерти томичей, имевших подтвержденный COVID-диагноз, были зафиксированы 29 мая.

Масок и перчаток хватит всем

Региональный Центр медицинской и фармацевтической информации провел мониторинг наличия и стоимости индивидуальных средств защиты в аптеках Томской области.

-По данным исследования, аптечная сеть Томска и районов области в настоящее время имеет запас одноразовых масок в 26,4 тысячи штук, многоразовых масок свыше 56 тысяч, перчаток - порядка 120 тысяч. За одноразовую медицинскую маску жители Томска заплатят в среднем от 35 до 39 рублей, а вот на томской периферии медицинские маски продают в среднем по 25 - 27 рублей. Больше всех из селян заплатят за это необходимое средство защиты жители Бакчарского и Кожевниковского районов: до 32 и 45,5 рублей соответственно.

Маски и перчатки - обязательные аксессуары весны и лета-2020. Фото: из открытых источников

Маски и перчатки - обязательные аксессуары весны и лета-2020.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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