Один день Томской области: только цифры

Вчера, 12 июня, страна в очередной раз отметила День России, ставший официальной праздничной датой в 1992 году. Накануне в Томскстате решили представить жизнь региона в цифрах и сравнить, как изменились основные показатели почти за три десятилетия. Сколько в разные годы ежедневно рождалось детей? Сколько строилось жилья, добывалось нефти? Сколько надаивали молока?.. Итак, перед вами один день Томской области – от демографии до промышленности.

Детишек много не бывает

В начале нового столетия наблюдалось снижение рождаемости, но постепенно население стало прибывать. По информации Томскстата, больше всего детей рождалось с 2010-го по 2016 год: за сутки тогда появлялось на свет от 37 до 40 младенцев. К сожалению, затем ребятишек в нашей области рождалось все меньше; в 2019-м – в среднем 29 малышей в день.

С началом рыночных преобразований в регионе выросла смертность населения. Наиболее тревожно ситуация складывалась в начале 2000-х, тогда умирало 40-41 человек в день. В последующие годы наметился перелом в лучшую сторону; в 2019-м в среднем ежедневно уходило из жизни 33 человека. Самым благополучным периодом с точки зрения естественного прироста населения стали годы с 2009-го по 2017-й, когда рождаемость превышала смертность.

Любопытно, как томичи женились и разводились в эти годы. Больше всего браков, от 25 до 27 в день, заключалось с 2007-го по 2014-й. Хотя много было в это время и разводов – от 14 до 16 в день. С 2015-го стало меньше браков, естественно, и разводились супруги реже. В среднем за день 2019 года создавалось 19 новых семей и 13 раз расторгались брачные узы.

Добавим: по последним данным, на 1 января 2020-го в Томской области жили более 1 млн 079 тысяч человек. Прирост за год (правда, миграционный) составил 1 800 человек, естественная убыль населения пока продолжается.

Тридцать малышей в сутки – не так много для огромной Томской области.Фото: из открытых источников

Будет нам хлеб с маслицем

Область с советских времен во многом обеспечивала себя продуктами питания. Так, производство колбасных изделий, сократившееся в 1990-х годах, с 2000-х вновь стало расти, и сейчас томская пищевка производит заметно больше этой популярной продукции. Среднесуточный выпуск колбасных изделий в 2019 году составил 36,8 тонны, что на 65% больше, чем в 1992-м.

А вот масла сливочного, напротив, сейчас регион производит в разы меньше. Если в 1992 году производилась за сутки 21 тонна масла, то в 2019-м – всего 1,4 тонны. Тенденция сокращения наблюдались и в производстве яиц: их среднесуточный выпуск с 782 тыс. штук в 1992-м. сократился до 355 тыс. в 2019 году.

Как отмечает Томскстат, население области в 1990-е годы потребляло много хлеба и хлебобулочных изделий, что отразилось на их выпуске: в 1992-м за сутки такой продукции производилось 313 тонн. В дальнейшем потребность в хлебе стала уменьшаться (в стране ликвидировали дефицит продуктов, идеи здорового образа жизни тоже оказали влияние). Так что в 2019 году в пересчете на сутки выпускалось лишь 63 тонны хлеба и булок.

Что касается сельского хозяйства, на нем также негативно сказалась смена экономического строя. Производство молока, в 1992-м составлявшее за сутки 970 тонн, затем сокращалось, составив в 2015 году только 364 тонны. В последнее пятилетие наметились позитивные сдвиги, эта отрасль агропрома в Томской области развивается: в 2019-м среднесуточное производство молока в хозяйствах всех категорий составило 394 тонны.

Стабильности не хватает…

Добыча нефти и газа – один из основных секторов экономики Томской области – на долгие годы предопределила ее развитие. Промышленная добыча «черного золота» началась в регионе с 1966 года, в 1969-м был добыт первый миллион тонн. Максимальный объем нефтедобычи пришелся на 2004-й – в среднем 43 тыс. тонн в сутки. В последующие годы, вплоть до 2016-го, нефти на территории области добывали 28-34 тыс. тонн в сутки, причем прослеживалась тенденция к сокращению. В 2019-м ежесуточно из недр извлекалось в среднем 25 тыс. тонн нефти, включая газовый конденсат.

Промышленная добыча природного газа в регионе ведется с 1999 года, когда было сдано в строй Мыльджинское газоконденсатное месторождение. Максимальный объем газодобычи зафиксирован с 2002-го по 2009-й: за сутки в среднем добывалось от 12 до 15 млн кубометров газа. Затем добыча снижалась, начиная с 2010 года, и этот показатель составлял в сутки от 9 до 7 млн кубометров. В 2019-м среднесуточная добыча природного газа зафиксирована на отметке в 6,9 млн «кубов».

Строительные краны в городе всегда считались хорошей приметой.Фото: из открытых источников

Для Томской области, имеющей богатейшие лесные ресурсы, всегда была важно производство пиломатериалов. После перестройки объемы выпуска продукции в этой отрасли резко сократились: с 3 тыс. кубометров в сутки в 1992 году до 0,4 тыс. – в 2009-м. Затем, по мере укрепления экономических позиций региона, производство стало нарастать, и в минувшем году выпуск пиломатериалов составлял в среднем 1,3 тыс. кубометров ежедневно.

Еще одна базовая отрасль экономики – строительство – тоже прожила последние 30 лет непросто. Ввод жилья, набиравший обороты с 2005-го, был довольно устойчивым: ежегодно в сутки вводилось более 1 тыс. кв. метров. Максимума томские строители достигли в рекордном 2015 году – 1,9 тыс. жилых «квадратов» ежедневно. Потом показатели пошли на спад, так, в прошлом году за день строилось 1,2 тыс. кв. метров жилья.

Впрочем, уже в январе-апреле 2020 года в регионе наблюдался рост объема строительных работ. По предварительным данным, он составил 16,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с тем же периодом 2019-го на 19,5%. А значит, как говорят у нас в России, будем строить – будем жить!