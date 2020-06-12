Коронавирус в Томске, последние новости на 13 июня 2020 года: темп прироста заболевших пока не снижается, семь томичей на ИВЛ

На утро 13 июня в Томской области подтверждено 1167 случаев заражения новым коронавирусом. Из них 51 выявлен вчера, это один из самых высоких суточных показателей за время пандемии в регионе.

Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 20 человек. Всего лечение в стационарах проходят 393 пациента с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке из них нуждаются 11: семь подключены к аппаратам ИВЛ, четыре пациента на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 60 человек ( вчера было 99).

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 человек. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 564 человек. Это свыше 50% от количества тех, кому был подставлен диагноз COVID-19

В разрезе регионов Сибирского федерального округа статистика по заболеваемости на 100 тысяч населения следующая: Республика Тыва - 619.2, Республика Хакасия - 230.0, Красноярский край - 208.7, Иркутская область - 146.6, Новосибирская область - 141.5, Алтайский край - 111.9, Томская область - 103.4, Омская область - 102.6, Республика Алтай - 96.3, Кемеровская область - 32.7. Показатель заболеваемости в Томской области соответствует 72-му месту в России ( вчера было 78-ое место) и седьмому в СФО.

Согласно данным оперштаба, охват тестированием составляет 234,5 на 100 тыс. населения (вдвое выше планки для снятия основных ограничений самоизоляции), из респираторных коек остаются свободными 62,2% (при нормативе - больше 50%). Коэффициент распространения инфекции составляет 1,24. Напомни, для снятия большинства ограничений, введенных режимом самоизоляции, этот показатель должен быть равен единице.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 1167 случаев заболевания коронавирусом, 564 выздоровели, 14 умерли.

Аттестаты без экзаменов

Томские выпускники 9-х и 11-х классов, как и их ровесники по всей России, в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Постановление об этом подписал 10 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

До 18 июня включительно выпускники школ Томской области получат аттестаты о среднем общем образовании и об основном общем образовании. Это 5 788 одиннадцатиклассников и 10 808 девятиклассников соответственно. В каждом учебном заведении Томска и области составлен индивидуальный график вручения аттестатов.