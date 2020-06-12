День России в Томске 2020: празднуем вместе, но в Интернете

В минувшие выходные из-за продолжающейся пандемии коронавируса Томск отметил День города в онлайн формате. Точно также, дома и в Интернете, горожанам и жителям области придется праздновать и День России, одну из самых значимых дат государственного календаря. Однако скучать не придется – федеральные и местные площадки подготовили для земляков насыщенную программу онлайн мероприятий.

От флага до гимна

12 июня томичей приглашают принять участие в федеральном флешмобе «Флаги России». В его рамках необходимо разместить триколор на окнах своих домов или на балконах, сделать фото или видео и разместить в соцсетях с хештегом #ФлагиРоссии.

Размер флага не оговаривается, так что можно обойтись и небольшой лентой с цветами государственного стяга. В День России, волонтеры вручат жителям Томска 15 тысяч таких лент в качестве праздничного презента. Раздача начнется в 12 часов в ТРК «Изумрудный город», в ТЦ «Манеж», «Смайл Сити» и «Волна».

Волонтеры подарят томичам 15 тысяч ленточек с триколоромФото: из открытых источников

Томичи всех возрастов также могут присоединится к онлайн-флешмобам «Россия в объективе» и «Рисую Россию», выложив в соцсетях под одноименными хэштегами свои фото и рисунки любимых уголков страны. Поклонников чтения, в рамках всероссийского челленджа #Русские рифмы, приглашают продекламировать произведения отечественных классиков, опубликовав затем видео в соцсетях. В группе Музея истории Томска в «Вконтакте» уже, например, можно посмотреть, как сотрудница учреждения Анастасия Каража читает отрывок из «Волшебника Изумрудного города» писателя Александра Волкова, жившего в нашем городе.

Наконец, вечером, 12 июня в 19.30 (по местному времени) жители Томской области смогут присоединиться к общероссийскому исполнению гимна страны, который будет транслироваться на телеканалах «Томское время» и «Общественное телевидение России». Всем слушателям предлагается в эти несколько минут выйти на балконы, открыть окна, и петь гимн вместе с домочадцами и соседями.

Подарки от томских талантов

В пятницу, 12 июня, порадуют земляков концертами в Сети, томские самодеятельные коллективы, музыканты и певцы. Так, например, участники ансамбля «Настроение», театральной студии «АртЛоск» и вокальной студии «Созвездие» представят на сайте свои новые творческие и музыкальные номера. Также все желающие смогут посмотреть на этом же сайте концерт «Песня русская - русская душа» ансамбля народной песни «Росы». Концерт к празднику подготовили и юные артисты из ДШИN3 Томска, посмотреть его можно здесь. ДЮЦ «Синяя птица» подготовил для земляков концертную видео-программу «Мы дети твои, Россия» и мастер-классы по декоративно –прикладному творчеству «Символы России»

Выступления юных артистов можно будет посмотреть в Интернете.Фото: из открытых источников

12 июня в 15:00 на сайте Дома культуры «Светлый» начнется познавательная онлайн-программа «Не забывай о том, что родом из России».

Ее участники узнают массу интересных фактов о нашей стране, а также об истории и сути праздника «День России». В этот же день, в 14 часов, в инстаграм аккаунте зрелищного центра «Аэлита» https://www.instagram.com/aelita_tomsk/состоится арт -квиз «Берега России». На онлайн викторину, посвященную Дню России, приглашает юных томичей и библиотека «Фламинго».

Томский ТЮЗ подарит землякам 12 июня трансляции сразу двух своих спектаклей – детского «Огниво, или Ведьмина сказка», и взрослого «Третья смена». Областной театр драмы впервые покажет в Сети постановку «Председатели земного шара», о жизни и творчестве двух выдающихся поэтов – Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Подробности и время показов можно узнать на сайтах театров.

День России можно отметить походом в виртуальный театр. фото: tuz-tomsk.ru/Фото: из открытых источников

Патриотическое граффити

Специально ко Дню России арку дома по проспекту Ленина, 76, украсят тематические настенные картины. Их создаст известный томский граффити-художник Олег Шубин. Помогать мастеру будет художник Илья Маломощенко.

Их стараниями стены арки украсят надпись «День России», военные сюжеты к 75-летию Победы, изображения «героев нашего времени» - врачей и волонтеров. Художники планируют преимущественно использовать в палитре цвета российского триколора. Для работы будут использованы фасадные влагостойкие краски, что поможет сохранить граффити в течение нескольких лет.

К созданию масштабных настенных рисунков мастера приступили 11 июня, и намерены закончить вечером в субботу. Все желающие могут прийти и посмотреть, как рождается произведение искусства в жанре стрит-арт.