Коронавирус в Томске, последние новости на 12 июня 2020 года: режим самоизоляции продлен до 23 июня, в департаменте обладминистрации выявлена вспышка COVID-19

На утро 12 июня в Томской области подтверждено 1116 случаев заражения новым коронавирусом. Из них сразу 50 выявлено вчера, это один из самых высоких суточных показателей за время пандемии в регионе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 28 человек.

В активной фазе болезни находятся 550 жителей региона: 390 из них госпитализированы в респираторные госпитали и инфекционные отделения, 160 находятся на самоизоляции в домашних условиях, под наблюдением медиков.

В обсерваторах на 14-дневном карантине находится 99 человек.

На сегодняшний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 98,8 (вчера был 94,3), что соответствует 74-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.

Согласно данным оперштаба, охват тестированием составляет 234,5 на 100 тыс. населения (вдвое выше планки для снятия основных ограничений самоизоляции), из респираторных коек остаются свободными 62,1% (при нормативе - больше 50%). Коэффициент распространения инфекции снизился с 1,6 до 1,53 . Напомни, для снятия большинства ограничений, введенных режимом самоизоляции, этот показатель должен быть равен единице.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 1116 случаев заболевания коронавирусом, 552 выздоровели, 14 умерли.

Сидим дома еще две недели

11 июня губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции, в своем телеобращении к жителям области сообщил о продлении режима полной готовности до 23 июня. Однако он не исключил досрочного открытия ряда учреждений при условии снижения коэффициента распространения инфекции среди томичей.

- Для того, чтобы мы разрешили работу все еще закрытых учреждений (таких как общепит, объекты культуры и спорта), нам необходимы позитивные результаты по трем показателям: это наличие свободного коечного фонда, охват тестированием и коэффициент распространения инфекции. С тестами и койками для больных с COVID-19 у нас проблем нет, а вот распространение инфекции пока превышает норму. Нам нужно, чтобы в течение четырех дней количество выявленных больных было меньше количества больных за четыре предыдущих дня. Когда это произойдет, зависит от эпидемиологической обстановки, а значит, и от нас с вами,- подчеркнул глава региона.

Губернатор продлил действие режима повышенной готовности до 23 июня.Фото: из открытых источников

Вспышка в департаменте

11 июня региональный оперштаб сообщил о случаях заболевания коронавирусной инфекцией среди сотрудников департамента охотничьего и рыбного хозяйства администрации Томской области.

- Там, действительно, зафиксированы случаи заболевания СOVID-19 среди сотрудников. Самочувствие у всех удовлетворительное. В результате вовремя проведенного эпидрасследования установлен источник инфицирования: заражение произошло через контакт в одном из крупных очагов в Томске. Контактные с заболевшими коллеги находятся на двухнедельном карантине. Результаты смывов у всех отрицательные, - сообщила представитель оперштаба.

Часть сотрудников департамента охотничьего и рыбного хозяйства, в том числе начальник,заразились COVID-19Фото: из открытых источников

Первая зарплата в «ковидарии»

Персонал Респираторного госпиталя СибГМУ , открывшегося 16 мая, получил первые зарплаты.

- Реальная заработная плата «на руки» за период с 16 по 31 мая на одну ставку выглядит так. Врач – терапевт: 150 269 рублей, врач анестезиолог–реаниматолог: 163 780; медицинская сестра палатная: 98 178, санитар: 56 913; уборщик: 33 116. Достойная заработная плата за тяжелую работу. Все честно, - рассказала ректор СибГМУ Ольга Кобякова в своем телеграм-канале.