Губернатор: режим повышенной готовности в Томской области продлен до 23 июня

Сегодня, 11 июня, губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции, сообщил о решении продлить режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня. При этом в своем телеобращении к населению он не исключил досрочного открытия ряда учреждений при условии снижения в регионе коэффициента распространения инфекции.

– Все два с половиной месяца эпидемии Томская область справляется с ней лучше большинства других регионов страны, – подчеркнул губернатор. – В первую очередь, благодаря системной работе наших врачей, власти и правоохранительных органов. Напомню, что мы не вводили обязательного масочного режима на улицах, не выдавали QR-пропусков, не останавливали работу промпредприятий. Мы одними из первых в стране закрыли свои воздушные ворота для иностранцев и жителей неблагополучных регионов. Одними из первых открыли парикмахерские, парки для прогулок и занятий спортом. Однако для того, чтобы мы разрешили работу все еще закрытых учреждений (таких как общепит, объекты культуры и спорта), нам необходимы позитивные результаты по трем показателям: это наличие свободного коечного фонда, охват тестированием и коэффициент распространения инфекции.

Все зависит от нас с вами

Сергей Жвачкин отметил: «С тестами и койками для больных с COVID-19 у нас проблем нет, а вот распространение инфекции пока превышает норму. Это объясняется тем, что мы не только не скрываем случаев болезни, но и активно их ищем. С помощью массового тестирования, с помощью эпидбюро, которое помогает санитарным врачам. И то, что на прошлой неделе мы вовремя обнаружили и локализовали крупный очаг на центральном рынке, – это результат практически оперативной работы. Во многом именно этот очаг и выявленные контакты увеличили количество больных».

Исходя из эпидемической ситуации на сегодняшний день, оперативный штаб принял решение продлить режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня.

– Нам нужно, чтобы в течение четырех дней количество выявленных больных было меньше количества больных за четыре предыдущих дня. В этом случае мы откроем летние веранды кафе и ресторанов, фитнес-клубы, музеи и библиотеки, учреждения дополнительного образования, – продолжил губернатор. – Роспотребнадзор уже разработал порядок работы этих учреждений. Руководители отраслей утвердили регламенты и полностью подготовили их к открытию. Но когда это произойдет, зависит от эпидемиологической обстановки, а значит, и от нас с вами.

Масочный режим надолго

Глава региона не исключил, что часть ранее закрытых учреждений может открыться уже на следующей неделе. Однако ряд социальных ограничений будет снят только в случае полной победы над эпидемией, когда появятся вакцины и лекарства. К этим ограничениям относятся масочный режим в общественном транспорте, магазинах и других людных местах, дезинфекция рук, соблюдение социальной дистанции, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Даже если все заведения откроют, посещать их все придется в масках.Фото: из открытых источников

В телеобращении к жителям Томской области Сергей Жвачкин напомнил также о предстоящих общественно-политических событиях: «Жизнь продолжается. 24 июня мы с вами увидим военный Парад Победы в Москве, а уже с 25 июня начнется общероссийское голосование по поправкам Конституции. Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия сделали все, чтобы поход на избирательные участки был безопасным. Чтобы избежать столпотворения, голосование будет идти неделю, с 25 июня по 1 июля, с 8 утра до 8 вечера. Каждый избиратель на избирательном участке будет обеспечен бесплатной маской, перчатками и индивидуальной ручкой. Все без исключения члены избиркомов пройдут тестирование. Все, кто хочет, смогут проголосовать дома, заранее сообщив о своем желании».

– Еще раз обращаю ваше внимание, что если в ближайшие дни эпидемическая ситуация изменится и коэффициент распространения заболеваемости будет меньше единицы, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора мы примем решение о поэтапном открытии ранее закрытых учреждений, – подытожил губернатор.