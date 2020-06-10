Коронавирус в Томске, последние новости на 11 июня 2020 года: половина из заболевших COVID-19 томичей уже выздоровели

На утро 11 июня в Томской области подтверждено 1066 случаев заражения новым коронавирусом, из них 48 выявлено вчера.

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек.

На лечении находятся 528 жителей региона: 386 из них госпитализированы в респираторные госпитали и инфекционные отделения, 142 находятся на самоизоляции в домашних условиях, под наблюдением медиков.

В обсерваторах на 14-дневном карантине находится 100 человек.

На сегодняшний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 94,3 человека, что соответствует 74-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 1066 случаев заболевания коронавирусом, 524 выздоровели, 14 умерли.

Согласно данным оперштаба, охват тестированием составляет 223,1, на 100 тыс. населения (вдвое выше планки для снятия основных ограничений самоизоляции), из респираторных коек остаются свободными 62,1% (при нормативе - больше 50%). Однако показатель распространения инфекции пока превышает норматив – 1,6 при необходимой единице.

Поддержать малоимущие семьи

С этой недели в регионе семьи с детьми 3-7 лет начали получать ежемесячные денежные выплаты. Изначально их планировалось выплачивать с июля 2020 года, но из- за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, старт выплат был перенесен на начало июня.

- Новая выплата назначается в рамках национального проекта «Демография» в соответствии с указом Президента России семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе за II квартал прошлого года (11 694 рубля). В Томской области размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка составит 6088,5 рублей, - поясняет пресс-служба региональной администрации.

В настоящее время в органы социальной защиты поступило почти 25 тысяч заявлений от томских семей на получение данной меры государственной поддержки.