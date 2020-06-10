Дефекты, помноженные на километры

Говорят, есть города, где горячую воду летом отключают на пару дней, максимум на неделю… Томск к ним не относится, тем не менее, начатая 18 мая ремонтная кампания на тепловых сетях идет довольно бодро. Сегодня, к примеру, подачу горячей воды возобновили в 216 многоквартирных домах, причем кое-где даже досрочно. Это ли не радость для горожан!

По плану – не значит быстро

Пресс-служба мэрии рапортует: «На прошлой неделе специалисты «ТомскРТС» досрочно завершили ремонт на двух участках тепломагистралей № 7 и 7а, к которым подключены 18 жилых домов и три объекта соцсферы на улицах Фестивальная, Мичурина и Рабочая. На участках общей протяженностью более 6 километров были проведены гидравлические испытания, специалисты выявили и устранили 29 дефектов. Отремонтированные теплотрассы были включены в работу на несколько дней раньше запланированного срока. ГВС досрочно вернулась в дома, в которых управляющие организации успели завершить подготовку внутридомовых систем к приему ресурса».

Сейчас ресурсоснабжающая организация завершила плановый ремонт шести участков тепломагистралей № 2н, 7а, 8 и 11л, от которых «запитаны» более 250 многоквартирных домов и 30 учреждений соцсферы в Октябрьском и Советском районах. Городские власти заверяют, что горячая вода в ближайшее время появится в тех многоквартирниках, где УК своевременно подготовили внутренние коммуникации.

В целом на сегодняшний день в областном центре в ремонт выведены почти 300 километров тепловых сетей (это 42% от общей протяженности теплотрасс города). С начала ремонтной кампании выявлено более 500 дефектов, больше половины из них уже устранены, остальные пока в работе.

Каждый год власти вкладывают в ремонт тепломагистралей десятки миллионов рублейФото: из открытых источников

«Тепленькая» так и не пошла

Справедливости ради отметим, что администрация Томска ежегодно направляет на ремонт и реконструкцию тепломагистралей более 100 млн рублей. Немалые средства вкладывают также сами ресурсоснабжающие и эксплуатирующие компании. Казалось бы, год от года периоды отключения горячей воды должны сокращаться. Но вместо этого каждое лето томичи обрывают телефоны жилищных контор и диспетчерских в попытках выяснить, когда, наконец, «тепленькая пойдет».

Как мы писали ранее, весна 2020 года внесла коррективы в планы ремонтной компании на теплосетях. Изначально планировалось, что в Томске она стартует 28 апреля, после завершения отопительного сезона; соответственно, был опубликован график отключения горячей воды. Однако губернатор области потребовал от мэрии и компании «ТомскРТС» приостановить работы, чтобы во время самоизоляции не лишать горожан этого блага цивилизации.

Кстати, тогда же прокуратура начала проверку законности длительного отключения горячей воды в многоквартирниках Томска. Надзорное ведомство также собиралось оценить обоснованность ремонта в текущем году теплосетей, которые уже ремонтировали в 2019-м; правда, с результатами этих проверок общественность пока не ознакомлена.

Таким образом, ремонтная кампания началась с 18 мая, график планового отключения горячая воды скорректировали. Ознакомиться с ним можно на сайте городской администрации в разделе «Коммунальное хозяйство». Неоднократно звучали публичные заявления, что отключают воду в томских многоквартирниках в среднем на три недели. Однако первый срок минул, краны остались холодными, а на дверях жилых домов, в частности, на Каштаке, в зоне ведения УК «ЖЭК-Жилищник», появились объявления: вместо 9 июня срок ремонта продлен до 18-го.

Дальше начинается до боли знакомая история. В управляющей компании, куда звонят жильцы, их отправляют в «ТомскРТС» и охотно дают телефон оперативно-диспетчерской службы. Там, в свою очередь, ссылаются на «большие объемы работ» и рекомендуют задавать вопросы жилищникам. И всем сторонам очевидно, что от разговоров горячая вода из крана чудесным образом не потечет.

Подобную бытовую картинку наблюдал, наверное, практически каждый читатель.Фото: из открытых источников

Печально в этой ситуации сознавать, что с 1 июля в Томске и области в среднем на 3-7% вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, на тепловую энергию – на 7,2%, на водоснабжение и водоотведение – на 5%. По информации областного департамента тарифного регулирования, расценки на текущий год были утверждены еще в октябре-декабре 2019-го и потому снижены не будут. В отличие от плановых сроков ремонта, их изменить нельзя… А жаль!