Коронавирус в Томске, последние новости на 9 июня 2020 года: число заболевших почти достигло 1000, вспышка COVID-19 в поликлинике

На утро 9 июня в Томской области подтвержден 971 случай заражения новым коронавирусом, из них 49 выявлено вчера.

Госпитализированы из нововыявленных 20 человек: у восьми пневмония, у 12 – признаки ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 29 заболевших, они находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции.

Установлены источники заражения 30 заболевших, по остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

На сегодня в стационарах проходит лечение 371 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 15 человек, из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ (семь на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 111 человек.

Всего проведен 80 981 тест. Охват тестированием составляет 229,7 человек на 100 тысяч населения: этот показатель более чем в два раза превышает установленный норматив (110 человек на 100 тысяч населения) для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений. Однако поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрирован 971 случай заболевания коронавирусом: 483 на лечении (371 в стационарах, 112 на самоизоляции), 474 выздоровели, 14 умерли.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 85,4, что соответствует 76 месту среди 85 регионов России и восьмому месту из 10 среди регионов Сибирском федеральном округе.

Вспышка коронавируса в городской поликлинике

В мае у сотрудников поликлиники № 10 Томска, расположенной на Каштаке, было выявлено 17 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших три врача и четыре медсестры, входившие в состав респираторных бригад, оказывавших помощь на дому горожанам с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него. Также заразились десять работников регистратуры поликлиники.

В поликлинике N10 в мае зафиксировали вспышку коронавирусаФото: из открытых источников

Томские медики, заразившиеся COVID-19, получили дополнительные выплаты

24 медицинских работника Томской области, заразившиеся COVID-19 при исполнении должностных обязанностей, получили страховые выплаты. Такие выплаты получат все без исключения врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи, которые оказались в подобной ситуации. В случае временной нетрудоспособности из-за заражения, осложненного острой респираторной инфекцией, вирусной пневмонией медработник получит выплату в размере 68 811 рублей.

Если пандемия опустошила карманы…

В связи с пандемией коронавируса и экономическим кризисом, вызванным ею, многие томичи оказались в непростой жизненной ситуации. У кого-то снизились доходы, но при этом остались обязательства по кредитам, кто-то стал жертвой финансовых мошенников. Администрация региона запустила для них специальный сайт «Антикризисный центр», чтобы все нуждающиеся могли оперативно и бесплатно получить квалифицированную помощь и консультации. Так, например, на ресурсе представлена подробная информация по оформлению кредитных каникул. Обратиться за ними могут заемщики, чей доход во время пандемии коронавируса снизился более чем на 30 %.